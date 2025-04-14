Шахрайська реклама "військових адвокатів" заполонила київське метро: що кажуть у КМДА

На транспорті комунальної власності можна розміщувати будь-які оголошення

Попри те, що так звані "військові адвокати" на мікроавтобусах не мають нічого спільного з адвокатурою і по суті займаються допомогою ухилянтам, їхніми рекламами просто обвішана столиця. Нещодавно журналіст видання сфотографував такі у київському метро.

Хто ж відповідає за зміст рекламних оголошень у столичному метрополітені? "Телеграф" звернувся до начальниці Управління з питань реклами КМДА, щоб з'ясувати, чи перевіряє її департамент зміст і форму рекламних оголошень у комунальному транспорті з метою недопущення розміщення забороненого, провокаційного, образливого чи сумнівного контенту (продажу наркотиків, публічних будинків, ухилення від мобілізації, служби в лавах армії ворога, ворожок, онлайн-казино країни агресора тощо).

У відповіді на інформаційний запит видання Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради зазначило: "При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється".

"Засоби реклами на транспорті комунальної власності встановлюються та обслуговуються суб'єктами господарювання – розповсюджувачами реклами. На таких рекламних засобах рекламні сюжети розміщуються на підставі договорів між замовниками реклами (рекламодавцями) та розповсюджувачами реклами – власниками рекламних засобів", – йдеться у відповіді.

Фактично, як випливає з офіційної відповіді, у КМДА є Управління реклами, яке жодним чином не контролює зміст рекламних повідомлень. Отже, на транспорті комунальної власності можна розміщувати будь-які оголошення, оскільки перевіркою їхнього змісту ніхто не займається.

Хто такі "військові адвокати"?

Так звані "військові адвокати", які нещодавно з'явилися на вулицях Києва та інших міст України на брендованих мікроавтобусах, не мають жодного стосунку до адвокатури та військової служби.

За цим проєктом стоїть колишня бердянська бізнесвумен Вікторія Павленко, чия фірма "Корпорація правовий форпост "Альфа" з'явилася лише у березні 2025 року, змінивши назву з "Агронейм", що раніше займалася вантажними перевезеннями.

Адвокатський досвід Павленко обмежується переважно справами сімейного права, без жодного досвіду у військовому праві. За даними системи Опендатабот, за майже вісім років роботи вона вела лише 17 справ, жодна з яких не стосувалася військового права.

Мікроавтобуси "військових адвокатів", як зізналася сама Павленко, перебувають в оренді у різних ФОПів. Частина транспорту оформлена на Анатолія Сміяна, якого підозрюють у торгівлі наркотиками.

Особливу увагу привертає те, що "військові адвокати" рекламують себе як рятівників для ухилянтів та військовозобов'язаних, обіцяючи вирішити проблеми з ТЦК. За їхні послуги, як повідомляється в соцмережах, просять від 3 тисяч доларів.

Їхня діяльність, що включає силові сутички з працівниками ТЦК та використання людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, викликала занепокоєння правоохоронців та вже призвела до відкриття кримінальних проваджень. Зокрема, після інциденту біля Голосіївського ТЦК було затримано водія одного з мікроавтобусів, якого раніше підозрювали у незаконному зберіганні та збуті кокаїну.

Національна асоціація адвокатів України офіційно заявила, що ці "правники" не мають жодного стосунку до адвокатури, а в Україні не існує ані "військової адвокатури", ані осіб із правовим статусом "військові адвокати".

Експерти та військові блогери, зокрема полковник Анатолій Штефан, вважають, що діяльність "військових адвокатів" може бути спрямована на створення провокацій та інформаційних приводів для російської пропаганди, що підриває обороноздатність України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі роздмухують "зраду" через затримання волонтерки біля ТЦК у Києві. Ми розповідали, що там сталося.