Собака-хвіртку-відкривака смішно провчив любителів швидкісної їзди (курйозне відео)

Чотирилапий смішно провчив любителів мотоциклів

У мережі набирає популярності кумедне відео, на якому зафіксовано смішний, а головне несподіваний момент на сільському подвір'ї. Собака виявив справжні таланти "охоронця території".

Він добряче провчив мотоцикліста, який, схоже, полюбляє їздити сільськими вуличками на своєму двоколіснику. На відеозаписі, зробленому, ймовірно, вуличною камерою спостереження, видно звичайне сільське господарство. На подвір'ї перебуває білий пес, який пильно стежить за тим, що відбувається навколо його території.

У певний момент біля воріт проїжджає чоловік на мотоциклі. Реакція собаки була блискавичною — він вистрибує і на повній швидкості "відкриває" ворота ударом лап, внаслідок чого мотоцикліст падає на землю.

Після свого "подвигу" пес миттєво зникає з місця події, розуміючи, що зробив щось не зовсім правильне. Схоже, він сам не очікував на такий розвиток подій. Чим закінчилася ця пригода та чи отримав чотирилапий "герой" покарання за свій вчинок — залишається невідомим. Проте коментарі під цим відео традиційно стали окремим видом мистецтва.

"Нехай не шастають під воротами"

"Невинний, він сам прийшов"

"Але головне втікає, бо знає, що щось пішло не так"

"Ха! І зразу тікає! Собака це не кіт! Кіт би щей і загриз!"

"Нічого було песику дулі тикать через паркан…"

"Доїздився шумахер"

"То він господаря так зустрічає, бо нічого з пустими руками їздити"

"Він що, по тротуару їхав?"

"Те, що називається, від долі не втечеш"

"Мабуть, собаку дістав цей сусід"

"Нема чого лякати людей дирчанням. Молодець песик"

"Немає чого лякати деренчанням, собачка думав що летить шахед…"

"Так це ж пес Дець!"

"А псіна все прорахував. Ай, молодець"

Нагадаємо, у Києві продають собак із кумедною назвою. Мама цуценят із Китаю, а тато — із Німеччини.