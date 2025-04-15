Венс назвав абсурдом заяву про те, що США виступають на стороні Путіна

Він заявив, що необхідно спробувати зрозуміти, як росіяни та українці бачать свої стратегічні цілі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про прихильність Штатів до Росії. Він назвав такі заяви "абсурдом".

Про це віцепрезидент сказав в інтерв’ю британському порталу UnHerd. Венс звів до того, що Штати не на боці росіян.

"Я думаю, що з боку Зеленського було б абсурдно говорити уряду (США, — Ред.), який наразі забезпечує єдність його урядових та військових зусиль, що ми якимось чином на боці росіян", — зазначив Венс.

Він також заявив, що необхідно спробувати зрозуміти, як росіяни та українці бачать свої стратегічні цілі.

"Це не означає, що ви морально підтримуєте російську справу", — каже в інтерв’ю віцепрезидент США.

Передісторія

У недавньому інтерв’ю Володимира Зеленського телеканалу CBS News відзначив, як сильний вплив російської пропаганди на американську політику:

"Я вважаю, на жаль, що російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і все ще вірити, що вони не агресори, що не вони починали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку".

Крім того, український лідер говорив і про Венса:

"Мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити: не можна шукати щось посередині. Є агресор і є жертва. Росіяни – агресор, а ми – жертва".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джей Ді Венс назвав "лайном" проукраїнських протестувальників.