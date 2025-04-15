"Завжди були першими". В Україні з’явився 1-й корпус Нацгвардії "Азов" (відео)

До нього увійшло 5 бригад

В Україні створили 1-й корпус "Азову", який об'єднав п'ять бригад. Ці зміни відбулись у рамках реформи управління Сил оборони.

Як зазначає пресслужба "Азову, саме на основі 12-ої бригади спеціального призначення було створено нове оперативно-тактичне з’єднання у складі Національної Гвардії України.

""Азов" від самого свого початку був першим. В рамках МВС ми першими в Україні почали впроваджувати стандарти НАТО в підготовці особового складу, організації штабів, плануванні операції та управлінні військами в полі ведення бойових дій. Адаптували їх до реалій сучасної війни. Першими почали робити акцент на відпрацювання тактичної медицини, першими перелили кров пораненому прямо на полі бою", — каже командир 1-го корпусу НГУ "Азов", полковник Денис "Редіс".

Зазначається, що до складу 1-го корпусу "Азов" увійшли:

▪️1-а президентська бригада оперативного призначення "Буревій";

▪️12-та бригада спеціального призначення "Азов";

▪️14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина";

▪️15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг";

▪️новостворена 20-та бригада оперативного призначення "Любарт".

"Професіоналізм "азовців" відомий далеко за межами Україні. Навіть очільник Росії Володимир Путін у своїх промовах не раз виокремлював "Азов"", — наголосив "Редіс".

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу президента про нагородження орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.