Україна втрачає до 150 тисяч людей щомісяця. Соціолог пояснив, як це відбувається

Запитання, скільки буде тривати війна, є ключовим

Окрім бойових втрат на фронті та загибелі мирних жителів від ворожих ударів у тилу, є ще один чинник, який значно серйозніше впливає на чисельність населення України – масовий виїзд громадян за межі держави. Як виявилося, 50—100 тисяч біженців щомісяця приймають рішення залишитися за кордоном.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. Він пояснив, скільки українців щомісяця виїжджають за кордон.

Більше читайте у публікації: "Якщо вибори пройдуть зараз, то Залужний виграє у Зеленського і в першому, і в другому турі — соціолог Володимир Паніотто".

— Ми щомісяця втрачаємо 100—150 тисяч людей: 50 тисяч тих, хто просто їде, і ще 100 тисяч тих, хто приймає рішення залишитися [в Європі]. Це набагато більше, аніж ми втрачаємо на війні, — наголосив Володимир Паніотто.

За його словами, саме це — головна проблема для України, якщо війна буде продовжуватись. Тому для нас питання, скільки буде тривати війна, є ключовим. Якщо вона зупиниться зараз, то, скоріш за все, в Україні залишиться десь 25 мільйонів, — зробив висновок соціолог.

Нагадаємо, доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький пояснив "Телеграфу", чому українці повертаються з-за кордону, але виїжджають знову.