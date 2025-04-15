У Києві на хабарі затримали чиновника однієї з районних адміністрацій

Посадовець нібито є учасником корупційних схем

У Києві затримали начальника відділу у справах підприємництва Деснянської районної державної адміністрації. Нібито йдеться про Василя Біньковського.

Про це повідомив керівника Офісу трансформації Максим Бахматов. За його інформацією, посадовець вимагав у підприємця 120 тисяч гривень хабаря за можливість незаконної торгівлі підакцизними товарами на території району.

"У Києві під час отримання хабаря затримано начальника відділу у справах підприємництва Деснянської РДА Василя Біньковського", — написав Бахматов.

За його словами, Біньковський є частиною "корупційної вертикалі", яку очолює заступник голови Деснянської РДА Микола Загуменний — батько чинного керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Бахматов також зазначив, що призначення Дмитра Загуменного активно лобіював кум мера Києва Віталія Кличка — Артур Палатний. Останній, як пишуть ЗМІ, фігурує в так званих "плівках Комарницького", які вказують на корупційні впливи в столичній владі.

Бахматов опублікував фото затримання Біньковського

Що відомо про Біньковського

Василь Біньковський обіймає посаду начальника відділу з питань підприємництва, торгівлі та споживчого ринку Управління благоустрою та підприємництва Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Його відділ відповідає за координацію діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, а також за організацію виставок, ярмарків і сезонної торгівлі у Деснянському районі.

Сьогодні, 15 квітня, з'явилася інформація, що його затримали правоохоронці під час отримання хабаря.

Раніше "Телеграф" писав, що начальник КМВА Тимур Ткаченко відсторонив з посади першого заступника начальника адміністрації Миколу Поворозника. Ткаченко висунув декілька серйозних обвинувачень.