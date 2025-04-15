ОККО орендувала цілу мережу заправок. Чому цей рік буде вирішальним для паливного ринку

Сергій Куюн каже, що у 2025 році на паливний ринок України очікують серйозні трансформації

ОККО домовилася про оренду мережі автозаправних станцій KLO, до якої входить 57 АЗС. Схоже, акціонери ухвалили складне рішення про вихід із ринку.

За даними директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, переговори щодо оренди мережі АЗС розпочалися ще в грудні минулого року.

Мережа KLO, заснована у 1995 році, нині налічує понад 70 автозаправних комплексів зі власними ресторанами, магазинами, кафе, мийками та зарядними станціями для електромобілів у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Львівській областях.

За словами Сергія Куюна, експерта паливного ринку, KLO привертає увагу потенційних покупців уже давно. "Реально класна мережа, самобутня, окремі станції справжні артоб'єкти. А головне – розташована у найжирнішому регіоні країни – столичному, який дає понад 20% продажів у всій країні", – зазначає Куюн.

Причини угоди

За словами Сергія Куюна, після 2022 року KLO зіткнулася з серйозними викликами:

значне падіння продажу;

частина об'єктів опинилася в окупації;

руйнування автозаправних комплексів;

обмеження роботи двох потужних комплексів на проспекті Бажана через закриття Південного мосту;

ворожа атака на нафтобазу компанії, де могло зберігатися близько 10 тисяч тонн бензину.

"Десь оточили конкуренти, окремі об’єкти опинились в окупації, були зруйновані й довго відновлювалися. Комплекс "Райдуга" на Броварському згорів через водія-довбограя, що влетів у колонки на повній швидкості… Два найпотужніші комплекси на проспекті Бажана були нейтралізовані закриттям Південного мосту…

Найпотужнішим ударом стала ворожа атака на нафтобазу компанії, де, за різними оцінками, могло бути до 10 тис. т бензину (ринкова вартість $10 млн). І це не перша атака", — йдеться у дописі.

Ці події суттєво вплинули на бізнес мережі та могли стати причиною пошуку нових форматів роботи.

Особливості мережі KLO

KLO відома не лише як мережа автозаправок. За даними Вікіпедії, вона має такі активи.

Мережа кафе KAWA Bar, "Борщ", ресторан "Борщ-бургер", грузинська хінкальня "Пілі швілі", ресторан "BuduБорщ" та Arka cafe-bar

Перший в Україні ресторан McDonald's на території автозаправного комплексу, відкритий у жовтні 2018 року.

Плавуча заправка – судно-бункерувальник "Полковник Мірошник" для заправки суден на Дніпрі.

Компанія реалізує пальне виробництва Литви (Orlen Lietuva) та України, зокрема Шебелинського НПЗ, який належить державному підприємству Укргазвидобування.

Перспективи паливного ринку України

За оцінками експерта, 2025 рік може стати вирішальним для паливного ринку України. Оренда KLO компанією ОККО є лише частиною масштабних змін, що відбуваються в галузі.

Значні трансформації очікуються також у зв'язку з майбутньою долею мережі "Авіас", ANP та інших заправок, які раніше належали Ігорю Коломойському. Ця мережа, що налічує понад 600 АЗС, а зараз не працює, може знову запрацювати. І це може боляче вдарити по конкурентах.

"Слідкуємо за подіями, цей рік буде вирішальним для паливного ринку. Єдині, відносно кого немає інтриги, то це ОККО та Укрнафта, вони лишаються. Відносно нікого з решти впевненості немає", – підсумовує Сергій Куюн.

Нагадаємо, що про "Приват" як гравця на ринку можна забувати — Сергій Куюн. Восени 2022 року держава націоналізувала напівдержавні "Укрнафту" й "Укртатнафту", які були під контролем "Привату" з 2003 й 2007 років відповідно. Сам Ігор Коломойський опинився за ґратами. Відтоді мережа почала буквально сипатися.