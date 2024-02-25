Як виключити "Старлінки" окупантів? Федоров запропонував Маску рішення

Алгоритм зрозумілий, потрібно ухвалювати рішення

Міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров заявив, що має рішення, як виключити Starlink, які використовують окупанти на тимчасово окупованих територіях. Відповідна пропозиція є до засновника Starlink Ілона Маска.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, алгоритм зрозумілий.

"У нас є певна пропозиція, як відрізняти і верифікувати використовувані нами "Старлінки" від тих, що використовує наш ворог. І як зробити так, щоб у них вони не працювали. Чекаємо зараз, це процес…

Коментувати я не можу. Алгоритм зрозумілий, потрібно ухвалювати рішення", — заявив міністр цифрового розвитку України.

Також Федоров повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX не продає Росії дрони.

"Звичайно, SpaceX не продає Росії дрони, які вони купують їх через інші країни, дуже важливо зрозуміти — через кого. Але паралельно йде технологічне рішення — як виключити не наші "Старлінки" на тимчасово окупованих територіях", — сказав Федоров.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як стало можливо, що армія РФ могла отримати Starlink і чи вплине це на ситуацію на фронті. Зокрема, техніку завозять в РФ в обхід санкцій – купуючи її в ОАЕ, що дозволяє окупантам користуватися супутниковим зв'язком через ліцензовані акаунти.