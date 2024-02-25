Как выключить "Старлинки" оккупантов? Федоров предложил Маску решение

Алгоритм понятен, нужно принимать решение

Министр цифрового развития Украины Михаил Федоров заявил, что имеет решение, как исключить Starlink, которые используют оккупанты на временно оккупированных территориях. Соответствующее предложение есть к основателю Starlink Илону Маску.

Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона. По его словам, алгоритм ясен.

"У нас есть определенное предложение, как отличать и верифицировать используемые нами "Старлинки" от тех, что использует наш враг. И как сделать так, чтобы у них они не работали. Ждем сейчас, это процесс…"

Комментировать я не могу. Алгоритм понятен, нужно принимать решение", — заявил министр цифрового развития Украины.

Также Федоров сообщил, что компания Илона Маска SpaceX не продает России дроны.

"Конечно, SpaceX не продает России дроны, которые они покупают через другие страны, очень важно понять — через кого. Но параллельно идет технологическое решение — как исключить не наши "Старлинки" на временно оккупированных территориях", — сказал Федоров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как стало возможно, что армия РФ могла получить Starlink и повлияет ли это на ситуацию на фронте. В частности, технику завозят в РФ в обход санкций – покупая ее в ОАЭ, что позволяет оккупантам пользоваться спутниковой связью через лицензированные аккаунты.