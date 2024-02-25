Чому так багато німців проти постачання Україні ракет Taurus: ЗМІ провели опитування

Половина жителів Німеччини виступили проти постачання

Лише 35% підтримують надання Україні інноваційної далекобійної ракетної зброї Taurus. 49% німців проти допомоги ЗСУ в оснащені сучасною ракетною технікою.

16% не мають визначеної позиції з цього питання. Про це йдеться в опитуванні, яке провів Bild am Sonntag.

Також більшість німців вважає, що зіткнення Росії з країнами НАТО може відбутися. 61% опитаних визнають, що є ймовірність поширення війни на країни НАТО. Найбільше страху перед майбутньою війною відчувають жителі західних земель Німеччини – 64%, ніж жителі колишніх земель НДР – 51%.

Порівняно з опитуванням INSA, з літа 2023 року кількість німців, які усвідомлюють серйозність ситуації та ймовірність ескалації конфлікту, зросла на 14%.

Німці також скептично налаштовані щодо ймовірності вступу України як до НАТО, так і до Євросоюзу. Понад 40% – проти як входження України до НАТО, так і до об’єднаного Європейського Союзу. Приблизно по 18% за вступ України як до північноатлантичного альянсу, так і до ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина може надати Україні замість Taurus. Альтернативним варіантом також може стати замовлення озброєння Німеччиною у третьої сторони.