Почему так много немцев против поставок Украине ракет Taurus: СМИ провели опрос

Половина жителей Германии выступили против снабжения

Только 35% поддерживают предоставление Украине инновационного дальнобойного ракетного оружия Taurus. 49% немцев против помощи ВСУ оснащены современной ракетной техникой.

16% не имеют определенной позиции по этому вопросу. Об этом говорится в опросе, проведенном Bild am Sonntag.

Также большинство немцев считают, что столкновение России со странами НАТО может произойти. 61% опрошенных признают, что есть вероятность распространения войны на страны НАТО. Больше всего страха перед грядущей войной испытывают жители западных земель Германии – 64%, чем жители бывших территорий ГДР – 51%.

По сравнению с опросом INSA, с лета 2023 количество немцев, осознающих серьезность ситуации и вероятность эскалации конфликта, выросло на 14%.

Немцы также скептически настроены по поводу вероятности вступления Украины как в НАТО, так и в Евросоюз. Более 40% против как вхождения Украины в НАТО, так и объединенного Европейского Союза. Приблизительно по 18% за вступление Украины как в североатлантический альянс, так и в ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия может предоставить Украине вместо Taurus. Альтернативным вариантом может стать заказ вооружения Германией у третьей стороны.