Литовський Сеймас розгляне резолюцію щодо депортованих українських дітей, — Віцеспікерка Олена Кондратюк

За час вторгнення в рф було вивезено понад 20 тисяч українських дітей

Парламент Литви планує розглянути резолюцію із засудженням депортації українських дітей на найближчій сесії Сеймасу, яка розпочнеться 10 березня. Про це повідомила Спікерка Сеймасу Вікторія Чмілітє-Нільсен за результатами робочої зустрічі з Віцеспікеркою Верховної Ради України Оленою Кондратюк у Вільнюсі.

Олена Кондратюк та Вікторія Чмілітє-Нільсен

Олена Кондратюк під час зустрічі передала очільниці литовського Парламенту проєкт такої резолюції, розроблений спільно з юристами з міжнародного права.

Заступниця Голови Верховної Ради України нагадала, що лише за офіційними даними росія депортувала або незаконно вивезла майже 20 тисяч українських дітей. За весь час повномасштабного вторгнення вдалося повернути лише 388.

"Кожен голос, який звучить на захист наших дітей, — надзвичайно важливий. Що більше буде розголосу й міжнародного тиску, то більше шансів на повернення наших дітей додому", — зазначила Олена Кондратюк на спільній пресконференції за підсумками двосторонніх переговорів.

Зі свого боку, Вікторія Чмілітє-Нільсен зазначила, що на прохання української сторони Сеймас також пропрацює резолюцію про невизнання президентських виборів у рф, особливо в частині їхнього незаконного проведення на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми обговорили це питання з пані Віцеспікеркою Оленою Кондратюк і ми готові не визнавати результати цих виборів", — підкреслила Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Під час зустрічі у Парламенті Литви сторони також обговорили підтримку вступу України до НАТО перед Вашингтонським самітом. Спікерка Сеймасу запевнила, що її країна активно адвокує необхідність запрошення та вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Візит Заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк у Вільнюс відбувається на особисте запрошення Спікерки Сеймасу Литви. Вікторія Чмілітє-Нільсен опікується допомогою українським жінкам у Литві, які отримали тимчасовий захист. Разом із Оленою Кондратюк вони планують також відвідати місцеві центри допомоги українкам.