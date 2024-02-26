Скандал в українській науці: у праці академіка Миколи Безуглого знайдено плагіат

Вчений досі працює та передає свої знання наступникам

Проведений аналіз наукового матеріалу академіка Національної академії аграрних наук України, завідувача кафедри біотехнології Державного біотехнологічного університету, і члена правління Федерації кінного спорту Миколи Безуглого підтвердив факти плагіату.

Про це у пише у своєму блозі аналітик ГО "Промислово-підприємницька спілка" Олег Рубанчук.

За його словами, у 2012 році Микола Безуглий працював в уряді Януковича першим заступником міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Спільно з ним він написав науковий матеріал "Сучасний стан реформування аграрно-промислового комплексу України".

"Дана робота Безуглого-Присяжнюка є краденою з різних наукових робіт. В ній використані матеріали науковців, на які не зроблені відповідні академічні посилання. Тому, на мій погляд, Безуглим та Присяжнюком вчинена академічна крадіжка інтелектуальних праць колег по цеху. Використано чужі дослідження, навіть графічні зображення за показниками ідентичні, просто змінена форма", — повідомляє Олег Рубанчук.

Він оприлюднив повний аналіз роботи Миколи Безуглого на плагіат, і зазначив, що велику частину праці Безуглий та Присяжнюк списали у члена-кореспондента НААН України Валерія Жука і не послалися на нього.

"Вся робота списана з наукових праць інших науковців, про жодну академічну доброчесність не може йти мова. Тим більше, що на момент публікації дослідження, Безуглий був президентом Національної академії аграрних наук, та мав бути взірцем доброчесностія", — стверджує Рубанчук.

Аналітик нагадав, що Безуглий являється членом правління Федерації кінного спорту України, і є фігурантом скандалу щодо привласнення 1,5 млн. євро благодійної допомоги генеральним секретарем ВФКСУ Михайлом Пархомчуком.

"Уже більше року Микола Безуглий блокує будь-які розслідування щодо цього факту, голосує проти створення спеціальної комісії по розслідуванню. Таке небажання щодо розслідування наштовхує на припущення, що він, швидше за все, дотичний до процесів розкрадання міжнародної фінансової допомоги", — нагадав Рубанчук.

Активіст висловив обурення, що наразі Микола Безуглий продовжує готувати нових вчених, і додав, що за використання плагіату передбачено цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

"Публічно звертаюсь до ректора Державного біотехнологічного університету і закликаю звернутися до відповідних органів на предмет перевірки наукових робіт Миколи Безуглого. На мій погляд, Правління НААН України повинно позбавити пана Безуглого статусу академіка", — пише аналітик.