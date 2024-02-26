Скандал в украинской науке: в труде академика Николая Безуглого найден плагиат

Ученый до сих пор работает и передает свои знания преемникам

Проведенный анализ научного материала академика Национальной академии аграрных наук Украины, заведующего кафедрой биотехнологии Государственного биотехнологического университета и члена правления Федерации конного спорта Николая Безуглого подтвердил факты плагиата.

Об этом пишет в своем блоге аналитик ОО "Промышленно-предпринимательский союз" Олег Рубанчук.

По его словам, в 2012 году Николай Безуглый работал в правительстве Януковича первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка. Вместе с ним он написал научный материал "Современное состояние реформирования аграрно-промышленного комплекса Украины".

"Данная работа Безуглого-Присяжнюка ворована из разных научных работ. В ней использованы материалы ученых, на которые не сделаны соответствующие академические ссылки. Поэтому, на мой взгляд, Безуглым и Присяжнюком совершена академическая кража интеллектуальных трудов коллег по цеху. Использованы чужие исследования, графические изображения по показателям идентичны, просто изменена форма", — сообщает Олег Рубанчук.

Он обнародовал полный анализ работы Николая Безуглого на плагиат, и отметил, что большую часть работы Безуглый и Присяжнюк списали у члена-корреспондента НААН Украины Валерия Жука и не сослались на него.

"Вся работа списана с научных работ других ученых, ни о какой академической добродетели не может идти речь. Тем более, что на момент публикации исследования, Безуглый был президентом Национальной академии аграрных наук, и должен быть образцом добродетели", — утверждает Рубанчук.

Аналитик напомнил, что Безуглый является членом правления Федерации конного спорта Украины и является фигурантом скандала по присвоению 1,5 млн евро благотворительной помощи генеральным секретарем ВФКСУ Михаилом Пархомчуком.

"Уже больше года Николай Безуглый блокирует любые расследования по этому факту, голосует против создания специальной комиссии по расследованию. Такое нежелание по расследованию наталкивает на предположение, что он, скорее всего, причастен к процессам хищения международной финансовой помощи", — напомнил Рубанчук. .

Активист выразил возмущение, что в настоящее время Николай Безуглый продолжает готовить новых ученых, и добавил, что за использование плагиата предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

"Публично обращаюсь к ректору Государственного биотехнологического университета и призываю обратиться в соответствующие органы на предмет проверки научных работ Николая Безуглого. На мой взгляд, Правление НААН Украины должно лишить господина Безуглого статуса академика", — пишет аналитик.