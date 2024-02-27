Без оружия не останемся: Франция и Чехия анонсировали важные инициативы по помощи Украине

Украина сможет получить также ракеты большой дальности

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании "коалиции глубокого удара". Она будет направлена на обеспечение Украины необходимым оружием, в частности ракетами большой дальности.

Об этом президент Франции заявил во время неформального саммита по поддержке Украины, созванного в понедельник по его инициативе, сообщает Le Monde. Он также отметил, что обещание ЕС предоставить Украине миллион снарядов было опрометчивым.

"Сегодня инициативы, которые мы запустили, будут вынесены на стол, и через десять дней вы получите четкий ответ с серьезной повесткой", — добавил президент Франции, уточнив, что не все можно обнародовать сейчас.

Чехия также организует свою инициативу

Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил об инициативе закупки оружия для Украины за пределами ЕС. Около пятнадцати стран заявили, что готовы присоединиться к пражской инициативе.

"Чешская инициатива пользуется сильной поддержкой со стороны нескольких стран", – сказал Фиал после встречи в Париже, добавив, что "это очень сильный сигнал для России".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что чешское предложение отвечает прошлой политике ЕС, и объявил, что Париж присоединится к инициативе.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине. Однако пока такой вопрос не обсуждается.