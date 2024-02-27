Мобилизация продолжается: какие повестки будут вручать украинцам в марте

Всего есть четыре вида повесток

В марте военнообязанные мужчины продолжат получать повестки, поскольку военное положение и общая мобилизация продлены. Уведомления от ТЦК будут нескольких видов и далеко не каждое из них означает, что мужчину забирают на фронт.

"Телеграф" рассказывает, какие в Украине есть виды повесток и что означает каждая из них. Следует подчеркнуть, что в некоторых случаях военнообязанных вызывают в ТЦК только для того, чтобы они подтвердили свои данные.

Четыре вида повесток в Украине

Повестка для уточнения данных

Такой вид повесток вручают мужчинам для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. Эта информация может помочь выявить основания для освобождения мужчины от службы в армии.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Эту повестку вручают, чтобы мужчина прошел медицинское обследование. К ней прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В этом виде уведомлений указан срок, в который мужчине нужно явиться в призывной участок. Также в нем отмечается, какие документы при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Мобилизационное распоряжение

Данный вид повесток вручают военнообязанным, которые уже прошли медицинскую комиссию и были признаны годными к прохождению службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем указана информация о том, что военнообязанный должен явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях военнообязанного могут признать непригодным к службе. Назван список болезней.