В Україні роблять потужні дрони камікадзе, бомбери та FPV для ЗСУ: з вас донат на запчастини

Перша партія вже отримана та схвалена військовими, тепер потрібні гроші для подальшого виробництва дронів

Напевно, вже ні для кого не є секретом, що в Україні розгорнулася справжня війна дронів, і безпілотники допомагають як знищувати ворога на полі бою, так і рятувати життя українських захисників. Раніше дрони масово скуповували за кордоном, проте за два роки українці розробили свої моделі безпілотників.

Зокрема, волонтери розпочали виробництво дронів бомберів, дронів-камікадзе та FPV дронів для Збройних сил України. Перша партія була виготовлена коштом команди, вже була відправлена на фронт і схвалена військовими.

У зв’язку з цим оголошено збір на комплектуючі, за допомогою яких волонтери зможуть продовжити виготовляти безпілотники, які так необхідні військовим.

Долучитися до збору та задонатити посильну суму на дрони для ЗСУ можна за такими реквізитами:

картка ПриватБанк 4149499999604646;

збір на ПриватБанку — privat24.ua/send/bl39p;

банка моно — send.monobank.ua/jar/54LNoSm9EF.

Ім’я одержувача — Новосельський Олександр Сергійович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Україна збирається перевиконати план з виробництва мільйона дронів для ЗСУ.