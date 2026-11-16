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Майже 100 грн залишаться у гаманці: в "АТБ" різко знизили ціну на популярні цукерки Roshen

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Акційна ціна дозволяє купити коробку цукерок майже на 100 гривень дешевше
Акційна ціна дозволяє купити коробку цукерок майже на 100 гривень дешевше. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В "АТБ" виставили новий цінник на цукерки Roshen

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У супермаркетах "АТБ" покупців потішили новими акційними пропозиціями на солодощі, серед яких можна знайти цукерки зі суттєво нижчими цінниками.

Зокрема, увагу варто звернути на цукерки Roshen "Київ Вечірній" у коробці вагою 352 г. Їхня звичайна вартість становила 561 грн, проте зараз ціну знизили до 462,90 грн. Про це детальніше написав "Телеграф".

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Жовта коробка цукерок Roshen "Київ Вечірній" і кілька цукерок перед нею
Коробка Roshen "Київ Вечірній" може стати солодким подарунком для близьких

Знижка сягає 17%, а економія на одній упаковці становить 98,10 грн — фактично покупці можуть залишити у гаманці майже 100 грн.

Такі цукерки можуть стати не лише приємним доповненням до домашнього чаювання, а й варіантом солодкого подарунка для близьких. Завдяки акційній ціні придбати коробку відомих цукерок можна помітно дешевше, ніж зазвичай.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну вигідну пропозицію для любителів солодощів: в "АТБ" знизили ціни на печиво Roshen майже на третину. Однак акція має обмежений термін дії, тому охочим придбати улюблені ласощі дешевше варто поквапитися.

Теги:
#Ціни #Знижки #Roshen #АТБ