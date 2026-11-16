Не Венсом єдиним. Хто може представити республіканців на наступних виборах президента США

Поразки на проміжних виборах посилили дискусію про майбутній курс республіканців

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Провал республіканців на проміжних виборах у США наштовхує на думку, що Дональд Трамп навряд чи балотуватиметься на пост президента у 2028 році. З цього випливає питання: хто його замінить та чого чекати Україні від такого рішення?

Як повідомляє Axios, віцепрезидент США Джей Ді Венс ухвалить остаточне рішення не раніше початку 2027 року, а публічно оголосити його наміри можуть лише наприкінці весни. Відомо, що віцепрезидент обговорює можливу кампанію з родиною після народження четвертої дитини.

На думку штучного інтелекту, якщо ж Венс відмовиться від президентських перегонів 2028 року, головними альтернативами для республіканців стануть Марко Рубіо, Рон Десантіс і Тед Круз. Найсильнішим потенційним претендентом виглядає Рубіо, тоді як Венс досі не визначився з участю.

Марко Рубіо: найсильніша альтернатива Венсу

Держсекретар США Марко Рубіо має досвід президентської кампанії 2016 року, загальнонаціональну впізнаваність і підтримку частини республіканського істеблішменту. Серед впливових прихильників політика – великий донор партії Кен Гріффін. Частина республіканців вважає його потенційно сильнішим суперником Венса, ніж інших претендентів.

Марко Рубіо

Водночас Рубіо неодноразово заявляв, що підтримає віцепрезидента, якщо той балотуватиметься. Його робота на посадах держсекретаря та радника з національної безпеки також залишила йому менше можливостей для розбудови власної політичної команди. У Венса така інфраструктура вже є.

Кен Гріффін

Рон Десантіс і Тед Круз: досвід кампаній та власні прихильники

Губернатор Флориди Рон Десантіс уже змагався з Дональдом Трампом за республіканську номінацію у 2024 році. Він має власну політичну базу та підтримку консервативного електорату. Після поразок партії на проміжних виборах Десантіс активізував публічні виступи й пропонує орієнтуватися на перемоги республіканців у Флориді під час відновлення партії.

Рон Десанті

Сенатор від Техасу Тед Круз – ще один досвідчений учасник президентських перегонів: він балотувався у 2016 році та зберігає вплив серед консерваторів. Його команда вже проводила зустрічі щодо можливої кампанії 2028 року. Водночас навіть деякі союзники Круза сумніваються, що він зможе серйозно конкурувати з Венсом, особливо за підтримки Трампа.

Тед Круз

Коло можливих кандидатів цими трьома політиками не обмежується. Серед інших потенційних учасників перегонів – колишній губернатор Вірджинії Гленн Янгкін і губернатор Джорджії Браян Кемп.

Гленн Янгкін

Браян Кемп

Чому підтримка Трампа залишиться вирішальною

Венс поки зберігає статус раннього фаворита завдяки впізнаваності, мережі донорів і зв’язкам із партійними активістами. Але поразки на проміжних виборах дали аргументи республіканцям, які хочуть відійти від курсу адміністрації Трампа. Сам віцепрезидент остерігається, що надто ранній старт кампанії відверне увагу від президента та зіпсує їхні стосунки.

Джей Ді Венс

Окремою лінією напруження стала війна з Іраном, проти якої Венс, за словами співрозмовників Axios, виступав приватно. Президент США Дональд Трамп відреагував на його публічну критику конфлікту:

"Багатьом людям не сподобалися його коментарі", – сказав Дональд Трамп.

Водночас президент наголосив, що сам до цих людей не належить і що їхні стосунки не постраждали. Те, кому Трамп передасть підтримку свого електорату, залишатиметься ключовим чинником боротьби за номінацію.

Серед інших потенційних претендентів на номінацію – Гленн Янгкін і Браян Кемп Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Хто з трьох виглядає кращим для України

З погляду інтересів України найсприятливішим із трьох основних альтернативних кандидатів виглядає Рубіо. Він має дипломатичний досвід, підтримував санкції проти Росії та військову допомогу Києву. Однак у 2024 році проголосував проти пакета допомоги на $95 млрд і виступає за переговорне завершення війни, а не за безстрокову військову підтримку України.

Круз підтримує санкційний тиск на Москву та виступає проти ізоляціонізму, проте голосував проти пакетів допомоги у 2024–2025 роках. Його жорстка позиція щодо Кремля не дає підстав автоматично очікувати більшої підтримки українського війська. Десантіс серед цієї трійки найскептичніше ставиться до американської допомоги Україні та виступає за скорочення залученості США у зовнішні конфлікти.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки замахів на життя Трампа вже було та чи можлива нова спроба.