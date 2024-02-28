В Украине делают мощные дроны камикадзе, бомберы и FPV для ВСУ: с вас донат на запчасти

Первая партия уже получена и одобрена военными, теперь нужны деньги для дальнейшего производства дронов

Наверное, уже ни для кого не секрет, что в Украине развернулась настоящая война дронов, и беспилотники помогают как уничтожать врага на поле боя, так и спасать жизни украинских защитников. Раньше дроны массово скупали за границей, однако за два года украинцы разработали и свои модели беспилотников.

В частности, волонтеры начали производство дронов бомберов, дронов-камикадзе и FPV дронов для Вооруженных сил Украины. Первая партия была изготовлена за средства команды, уже была отправлена на фронт и была одобрена военными.

В связи с этим объявлен сбор на комплектующие, с помощью которых волонтеры смогут продолжить изготовлять беспилотники, которые так необходимы военным.

Приобщиться к сбору и задонатить посильную сумму на дроны для ВСУ можно по следующим реквизитам:

карта ПриватБанк 4149499999604646;

сбор на ПриватБанке — privat24.ua/send/bl39p;

банка моно — send.monobank.ua/jar/54LNoSm9EF.

Имя получателя — Новосельский Александр Сергеевич.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина собирается перевыполнить план по производству миллиона дронов для ВСУ.