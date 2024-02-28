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В Украине делают мощные дроны камикадзе, бомберы и FPV для ВСУ: с вас донат на запчасти

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Украине делают мощные дроны камикадзе, бомберы и FPV для ВСУ: с вас донат на запчасти Новость обновлена 28 февраля 2024, 09:45

Первая партия уже получена и одобрена военными, теперь нужны деньги для дальнейшего производства дронов

Наверное, уже ни для кого не секрет, что в Украине развернулась настоящая война дронов, и беспилотники помогают как уничтожать врага на поле боя, так и спасать жизни украинских защитников. Раньше дроны массово скупали за границей, однако за два года украинцы разработали и свои модели беспилотников.

В частности, волонтеры начали производство дронов бомберов, дронов-камикадзе и FPV дронов для Вооруженных сил Украины. Первая партия была изготовлена за средства команды, уже была отправлена на фронт и была одобрена военными.

В связи с этим объявлен сбор на комплектующие, с помощью которых волонтеры смогут продолжить изготовлять беспилотники, которые так необходимы военным.

Приобщиться к сбору и задонатить посильную сумму на дроны для ВСУ можно по следующим реквизитам:

Имя получателя — Новосельский Александр Сергеевич.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина собирается перевыполнить план по производству миллиона дронов для ВСУ.

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#Сбор #Дроны