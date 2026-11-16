Українські військові евакуювали з передової котячу родину: як їм допоміг НРК (відео)

Через ворожі дрони бійцям доводилося зупинятися й шукати укриття

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Бійці 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ евакуювали з передової кішку та чотирьох кошенят за допомогою наземного роботизованого комплексу – НРК. Тварин посадили в коробку. Частину шляху вони проїхали на дроні, потім їх перевезли автомобілем. Операція тривала майже добу.

Про порятунок тварин розповіли "Подробиці". Для військовослужбовців підрозділу "Сталева зграя" це була перша евакуація тварин за допомогою наземного дрона.

Спочатку хотіли винести на собі, але придумали інший план

Кошенятам ще немає місяця. За словами військових, тварини на передовій допомагають долати стрес, але самі бояться постійних вибухів. Тому котячу родину вирішили перевезти в безпечне місце.

"Вирішили їх винести. Спочатку я хотів винести їх на собі, командир про це дізнався і створив місію. Запланували місію, щоб вивезти їх на НРК", – розповів військовослужбовець самохідного артдивізіону "Сталева зграя" 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним "Пиріг".

Довідка: НРК – це наземний транспортний засіб, яким оператор керує дистанційно. Також він може працювати автономно. Такі комплекси використовують для бойових, логістичних, інженерних і спеціальних завдань, зокрема для евакуації поранених.

Зупинки через загрозу FPV та укриття в лісосмузі

Дорогою робот застрягав і натрапляв на перешкоди. Через ворожі FPV-дрони бійцям доводилося ховатися й чекати, поки небезпека мине. Одна із зупинок тривала 40 хвилин.

"Це важче, ніж просто їхати назад порожняком. Коли дрон порожній, це, звісно, теж втрата борту, але коли ти везеш на ньому живих тварин, це вже набагато складніше", – пояснив військовослужбовець самохідного артдивізіону "Сталева зграя" 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним "Малюк".

Пересадка в автомобіль не означала, що небезпечна ділянка вже позаду. Військовим довелося вийти з машини й віднести коробку з котячою родиною до лісосмуги. Там вони перечекали небезпеку й продовжили шлях.

На ділянці шляху автомобілем бійцям довелося віднести тварин до лісосмуги й перечекати небезпеку Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Там небезпечно, ризикували головою. Але я вам хочу сказати: мені ворога не шкода, але щойно я почув, що тварини беззахисні… Я вважаю, що саме такі вчинки роблять нас людьми", – сказав військовослужбовець самохідного артдивізіону "Сталева зграя" 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним "Івась".

Кошенятам шукають господарів

Після евакуації кошенятам почали шукати турботливих господарів. "Пиріг" розповів, що сподівається віддати всю котячу родину колишній тещі: за його словами, вона добра людина. Військовий задумав зробити їй сюрприз.

Раніше "Пирогу" та "Івасю" вже доводилося рятувати людей із передової. З населених пунктів, зруйнованих російськими військами, вони вивели двох літніх жінок, які довго не хотіли залишати свої домівки. Спочатку бійці ділилися з ними хлібом та іншою їжею, потім переконували піти: наближалася зима.

Як повідомляв "Телеграф", бійці бригади "Форпост" перевезли кота на безпілотнику "Вампір", щоб урятувати улюбленця та забрати його на нову позицію.