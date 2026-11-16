Перевірте свої гаманці: в Україні планують вилучити з обігу ще одну монету

Для громадян і бізнесу передбачають різні строки здавання дрібних монет

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В Україні пропонують припинити розрахунки монетами по 10 копійок з 1 лютого 2027 року. Національний банк України планує позбавити їх статусу платіжного засобу, а загальні суми готівкових чеків заокруглюватимуть до 50 копійок.

Відповідний проєкт постанови Національний банк України виніс на громадське обговорення. Зауваження та пропозиції до нього прийматимуть до 22 листопада 2026 року включно.

Чи приймають 10 копійок зараз

Наразі монети цього номіналу залишаються законним платіжним засобом. Покупці можуть оплачувати ними товари й послуги, а продавці – видавати решту. Поступове вилучення 10 копійок почалося 1 жовтня 2025 року, Нацбанк уже припинив їх карбувати.

Коли такі монети потрапляють до банків, їх більше не повертають в обіг. Натомість передають НБУ для перерахування та утилізації. Під час готівкових оплат загальну суму чека зараз заокруглюють до сум, кратних 10 або 50 копійкам, залежно від наявності дрібних монет у покупця та продавця.

Як заокруглюватимуть готівкові чеки

Із 1 лютого 2027 року проєкт передбачає єдиний порядок заокруглення до сум, кратних 50 копійкам. Він стосуватиметься загальної суми в чеку. Такий порядок уже діє у випадках, коли покупець чи продавець не має монет по 10 копійок.

Суму із закінченням від 1 до 24 копійок зменшуватимуть до найближчої суми із закінченням 00 копійок. Якщо в чеку буде від 25 до 49 копійок, суму збільшуватимуть до 50 копійок.

Закінчення від 51 до 74 копійок заокруглюватимуть униз до 50 копійок. А суму із закінченням від 75 до 99 копійок збільшуватимуть до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Для безготівкових розрахунків порядок залишиться незмінним: заокруглення під час таких оплат не застосовуватимуть.

Під час безготівкової оплати суми чеків і надалі не заокруглюватимуть Джерело: Національний банк України

Де обміняти монети та скільки буде часу

Громадянам передбачають безплатний обмін протягом трьох років. Монети по 10 копійок прийматимуть у сумах, кратних 50 копійкам, і обмінюватимуть на банкноти та монети всіх номіналів, що перебувають в обігу.

До 31 січня 2028 року звернутися для обміну можна буде до будь-якого банку України. Із 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року його проводитимуть підрозділи Національного банку та уповноважені банки: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Ощадбанк", АТ "ПУМБ" і АТ "Райффайзен Банк".

Громадяни зможуть безплатно обміняти 10-копійчані монети протягом трьох років Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для бізнесу строк буде коротшим. Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи та фізичні особи-підприємці матимуть два тижні – до 16 лютого 2027 року, – щоб здати залишки монет по 10 копійок. Банки прийматимуть їх для зарахування коштів на рахунки.

Як повідомляв "Телеграф", Національний банк України поступово виводить з обігу банкноти номіналом 50 та 200 грн, випущені у 2003–2007 роках.