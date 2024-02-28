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"Заради цього воював Донбас": захоплені росіянами вугільні шахти віддали поплічнику Януковича

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Олександр Клименко входив у так звану сім'ю Януковича Новина оновлена 28 лютого 2024, 18:12
Олександр Клименко входив у так звану сім'ю Януковича. Фото Колаж "Телеграф"

Про корупціонера нічого не чули 10 років, аж тут він вигулькнув на Донеччині

Український блогер та політичний оглядач Денис Казанський стверджує, що захоплені росіянами шахти Донбасу, ті з них, що й досі якось працюють, віддали під керівництво поплічнику Януковича Олександру Клименку. Передачу шахт окупаційна влада здійснила наприкінці листопада 2023-го.

Про це Казанський розповів у своєму відео на YouTube. Тепер частина вугільних шахт "належить" акціонерному товариству "Родіна", яким заправляє Клименко.

"Для тих, хто не знає, хто такий Олександр Клименко, я нагадаю. Це один із найбільш корумпованих українських посадовців за всю історію України й представник, так званої, сім'ї. Тобто найближчого оточення Януковича, яке займалося розкраданням українського бізнесу та корупцією в часи президентства Януковича. В цю "сім'ю", крім Олександра Клименка, входили також Курченко, Арбузов, Саша Янукович", — зазначив журналіст.

До приходу Януковича, Клименко був дрібним підприємцем, розповідає блогер, та ситуація змінилася після. Клименко був призначений міністром доходів та зборів України, тобто "сидів" на всіх фінансових потоках і за кілька років став мільярдером.

"Все, що у нього є зараз, це, фактично, гроші українців, вкрадені в українського народу", — підкреслює Казанський.

Після Майдану у 2014-му, Клименко з награбованим втік до Росії. Довгий час про нього не було й чутно, аж раптом, через 10 років, він вигулькнув на Донеччині, розповідає журналіст.

"Тепер Клименко буде "наварюватися" на українському вугіллі, тобто на розкраданні українських надр захоплених шахт і на схемах вивозу цього вугілля у Росію", — підкреслює політичний оглядач.

Насамкінець, у своєму відео Казанський зауважує, що тепер зрозуміло заради чого "страждав Донбас" — щоб такі, як Клименко змогли повернутися і продовжити розкрадання та мародерство.

"Щиро вітаю всіх російських патріотів, всіх, хто ходив на так звані "референдуми" та проросійські мітинги, всіх, хто виходив на барикади й хотів "руского міра"… Все це було заради того, щоб злодії-втікачі змогли повернутися до "годівниці" і продовжити грабунок", — підкреслив блогер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як убезпечити Донецький регіон та інтегрувати населення в українське суспільство після деокупації. Досвід України з повернення контролю над анексованими територіями може стати унікальним в історії Європи.

Теги:
#Віктор Янукович #Олександр Клименко #Донбас