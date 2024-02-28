"Ради этого воевал Донбасс": захваченные россиянами угольные шахты отдали приспешнику Януковича

О коррупционере ничего не слышали 10 лет, пока тот не объявился на Донбассе

Украинский блогер и политический обозреватель Денис Казанский утверждает, что захваченные россиянами шахты Донбасса, те из них, которые до сих пор как-то работают, отдали под руководство приспешнику Януковича Александру Клименко. Передачу шахт оккупационные власти осуществили в конце ноября 2023-го.

Об этом Казанский рассказал в своем видео на YouTube. Теперь часть угольных шахт "принадлежит" акционерному обществу "Родина", которым заправляет Клименко.

"Для тех, кто не знает, кто такой Александр Клименко, я напомню. Это один из самых коррумпированных украинских чиновников за всю историю Украины и представитель так называемой семьи. То есть ближайшего окружения Януковича, которое занималось хищением украинского бизнеса и коррупцией во времена президентства Януковича. В эту "семью", кроме Александра Клименко, входили также Курченко, Арбузов, Саша Янукович", — отметил журналист.

До прихода Януковича Клименко был мелким предпринимателем, рассказывает блогер, но ситуация изменилась после. Клименко был назначен министром доходов и сборов Украины, то есть "сидел" на всех финансовых потоках и через несколько лет стал миллиардером.

"Все, что у него есть сейчас, это фактически деньги украинцев, украденные у украинского народа", — подчеркивает Казанский.

После Майдана в 2014-м, Клименко с награбленным бежал в Россию. Долгое время о нем не было и слышно, но вдруг, через 10 лет, он вынырнул на Донбассе, рассказывает журналист.

"Теперь Клименко будет "навариваться" на украинском угле, то есть на хищении украинских недр захваченных шахт и на схемах вывоза этого угля в Россию", — подчеркивает политический обозреватель.

В конце концов, в своем видео Казанский отмечает, что теперь понятно ради чего "страдал Донбасс" — чтобы такие, как Клименко смогли вернуться и продолжить грабеж и мародерство.

"Искренне поздравляю всех российских патриотов, всех, кто ходил на так называемые "референдумы" и пророссийские митинги, всех, кто выходил на баррикады и хотел "русского мира"… Все это было ради того, чтобы воры-беглецы смогли вернуться к "кормушке" и продолжить грабеж", — подчеркнул блогер.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, как обезопасить Донецкий регион и интегрировать население в украинское общество после деоккупации. Опыт Украины по возвращению контроля над аннексированными территориями может стать уникальным в истории Европы.