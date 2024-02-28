ЗСУ наводять ракети Taurus за допомогою британців? У Великій Британії відповіли на натяк Шольца

ЗСУ на свій розсуд використовують британські ракети, які їм поставляються.

У Великій Британії відреагували на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, які він використав у промові про відмову Україні в ракетах Taurus. Там спростували заяви німецького лідера, які деякі сприйняли як прямий натяк.

Про це пише The Guardian. Мова про фразу Шольца, яка звучить наступним чином: "Ракети Taurus – це зброя дуже далекої дії… І те, що роблять англійці та французи в плані контролю над цілями, неможливо зробити в Німеччині".

Після цього багато хто вважав, що Шольц натякнув на те, що британці допомагали ЗСУ наводити ракети Storm Shadow на російські цілі. У зв’язку з цим у Міноборони Великобританії зазначили, що Україна самостійно використовує далекобійні ракети Storm Shadow та наводить їх на цілі у війні з Росією. Великобританія не бере участі у цьому процесі.

"Використання Україною Storm Shadow та процеси націлювання – це справа Збройних сил України", – зазначив представник відомства.

За його словами, Великобританія та інші союзники Києва надають низку озброєння Україні, щоб допомогти їй у протистоянні незаконній та неспровокованій агресії з боку Росії. ЗСУ на свій розсуд використовують британські ракети, які їм поставляються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії Taurus. Більшість депутатів виступили "за".