ВСУ наводят ракеты Taurus с помощью британцев? В Великобритании ответили на намек Шольца

ВСУ по своему усмотрению используют британские ракеты, которые им поставляются

В Великобритании отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца, которые он использовал в речи об отказе Украине в ракетах Taurus. Там опровергли заявления немецкого лидера, которые некоторые восприняли, как прямой намек.

Об этом пишет The Guardian. Речь о фразе Шольца, которая звучит следующим образом: "Ракеты Taurus – это оружие очень дальнего действия…И то что делают англичане и французы в плане контроля над целями, невозможно сделать в Германии".

После этого многие посчитали, что Шольц намекнул на то, что британцы помогали ВСУ наводить ракеты Storm Shadow на российские цели. В связи с этим в Минобороны Великобритании отметили, что Украина самостоятельно использует дальнобойные ракеты Storm Shadow и наводит их на цели в войне с Россией. Великобритания не участвует в этом процессе.

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы нацеливания – это дело Вооруженных сил Украины", – отметил представитель ведомства.

По его словам, Великобритания и другие союзники Киева предоставляют ряд вооружения Украине, чтобы помочь ей в противостоянии незаконной и неспровоцированной агрессии со стороны России. ВСУ по своему усмотрению используют британские ракеты, которые им поставляются.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия Taurus. Большинство депутатов выступило "за".