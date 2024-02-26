Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків: подробиці

У документі вказано термін надання відстрочки

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, підписав законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків. У документі йдеться, що після звільнення в запас у тих, хто відслужив строкову службу, буде 12 місяців відстрочки від призову.

Охочі залишитися в армії зможуть підписати контракт зі Збройними силами України (ЗСУ). Інформація щодо підписання документа з’явилася на сайті Верховної Ради.

Президент підписав закон 26 лютого

Підписаний законопроєкт був винесений самим президентом 23 лютого. Рада його схвалила. У понеділок було поставлено два підписи — Зеленського та спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Зазначимо, що цей законопроєкт дозволить піти в запас строковикам, які мали демобілізуватися ще у 2022 році, але не змогли цього зробити через повномасштабне вторгнення. Тоді їх вирішили залишити на службі під час воєнного стану. Демобілізуватися могли лише з деяких підстав.

Тепер усі строковики зможуть повернутися додому. Вони мають відстрочку від мобілізації тривалістю в 12 місяців.

Нагадаємо, що 25 лютого відбулася пресконференція Володимира Зеленського після форуму "Україна. Рік 2024". Президент відповів на запитання журналістів, які турбують суспільство. Було порушено теми мобілізації, планів на поточний військовий рік і не лише. Усі головні заяви президента зібрав "Телеграф".