Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків: подробиці
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У документі вказано термін надання відстрочки
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, підписав законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків. У документі йдеться, що після звільнення в запас у тих, хто відслужив строкову службу, буде 12 місяців відстрочки від призову.
Охочі залишитися в армії зможуть підписати контракт зі Збройними силами України (ЗСУ). Інформація щодо підписання документа з’явилася на сайті Верховної Ради.
Підписаний законопроєкт був винесений самим президентом 23 лютого. Рада його схвалила. У понеділок було поставлено два підписи — Зеленського та спікера парламенту Руслана Стефанчука.
Зазначимо, що цей законопроєкт дозволить піти в запас строковикам, які мали демобілізуватися ще у 2022 році, але не змогли цього зробити через повномасштабне вторгнення. Тоді їх вирішили залишити на службі під час воєнного стану. Демобілізуватися могли лише з деяких підстав.
Тепер усі строковики зможуть повернутися додому. Вони мають відстрочку від мобілізації тривалістю в 12 місяців.
Нагадаємо, що 25 лютого відбулася пресконференція Володимира Зеленського після форуму "Україна. Рік 2024". Президент відповів на запитання журналістів, які турбують суспільство. Було порушено теми мобілізації, планів на поточний військовий рік і не лише. Усі головні заяви президента зібрав "Телеграф".