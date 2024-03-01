"Умови стали іншими": У Путіна висловилися про мирні переговори з Україною у 2022 році

За два роки умови країни-агресора стали іншими

Проєкт мирної угоди України з Росією від березня-квітня 2022 року Кремль уже вважає "неактуальним". За майже два роки умови змінились.

Таку заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Коментуючи публікацію видання The Wall Street Journal, автори якого оприлюднили деякі витримки цього договору, Пєсков заявив, що Кремль не хотів би розкривати зміст проєкту, пишуть росЗМІ.

"У березні 2022 року були одні умови, сьогодні — інші умови та інший юридичний статус тих територій, які стали регіонами Російської Федерації (окуповані території України — Ред.)", — сказав прессекретар.

Також він додав, що нібито переговори було зупинено з ініціативи української сторони щодо вказівки з Лондона.

"Був узгоджений текст, але ми не хотіли б його публікувати. <…> Переговорний процес було припинено за рішенням української сторони — за командою, отриманою з Великобританії", — заявив Пєсков.

Варто додати, що з публікації WSJ випливає, що РФ нібито була готова вивести війська з територій, захоплених після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого вимагав Кремль від України на переговорах 2020 року. У зверненні до Федеральних зборів диктатор натякнув, що нібито міг обговорити питання завершення війни, але за умов Росії. У проєкті мирного договору йшлося про те, що Кремль вимагав від України відмови від вступу до військових блоків, але не був проти руху "у бік членства в ЄС".