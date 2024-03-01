За два года условия страны-агрессора стали другими

Проект мирного соглашения Украины с Россией от марта-апреля 2022 года Кремль уже считает "неактуальным". За почти два года условия изменились.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Комментируя публикацию издания The Wall Street Journal, авторы которого обнародовали некоторые выдержки этого договора, Песков заявил, что Кремль не хотел бы раскрывать содержание того проекта, пишут росСМИ.

"В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации (оккупированные территории Украины, — Ред.)", — сказал пресс-секретарь.

Также он добавил, что якобы переговоры были остановлены по инициативе украинской стороны по указке из Лондона.

"Был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. <…> Переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны — по команде, полученной из Великобритании", — заявил Песков.

Стоит добавить, что из публикации WSJ следует, что РФ была якобы готова вывести войска с территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего требовал Кремль от Украины на переговорах в 2020 году. В обращении в Федеральному собранию диктатор намекнул, что якобы мог обсудить вопрос завершения войны, но на условиях России. В проекте мирного договора шла речь о том, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в военные блоки, но не был против движения "в сторону членства в ЕС".