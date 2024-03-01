Війна могла закінчитися у 2022 році: ЗМІ дізналися, чого вимагала Росія від України

Диктатор хотів позбавити Україну будь-якої можливості опору

У ході звернення до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін натякнув, що міг би обговорити питання про припинення війни в Україні на умовах Москви. Контури угоди, яку він, ймовірно, хотів би укласти, можна побачити у проекті мирного договору, складеному російськими та українськими делегаціями на початку повномасштабного вторгнення РФ до України — у квітні 2022 року.

У документі, датованому 15 квітня 2022 року, описується, як учасники переговорів з обох сторін прагнули покласти край бойовим діям, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Також на Київ мала накладатися заборона відновлювати свої збройні сили за підтримки Заходу, а Крим мав би залишатися під фактичним контролем Росії, пише The Wall Street Journal.

Проте домовитись тоді не вдалося. Стали очевидними масштаби російських військових злочинів в Україні, а воєнний стан України покращився. До того ж, Захід почав постачати Києву зброю. Сьогоднішня позиція України — мирні переговори можуть розпочатися лише після виведення російських військ із території України.

Щодо проекту мирних угод 2022 року, які, мабуть, і сьогодні є прийнятними для Путіна, то в них допускалася можливість вступу України до ЄС, проте вступ до військових союзів, таких як НАТО, заборонявся. Крім того, в Україну не мала поставлятися іноземна зброя. Збройні сили України скоротилися б до певного розміру. Росія прагнула обмежити все — від чисельності військ та танків до максимальної дальності стрілянини українських ракет.

Крим мав бути визнаний російським. Питання про майбутнє сходу України, окупованого Росією у 2014 році, не було включено до проєкту.

Як повідомляв "Телеграф", керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що будь-яке заморожування війни означатиме, що Україна визнає окупацію її територій. Київ цього робити ніколи не буде, тому про якесь "заморожування" говорити немає сенсу.