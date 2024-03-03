"Кто-то не смог нормально проснуться": в Monobank починили сбой и отшутились о его причине

Приложение быстро починили

Утром в воскресенье, 3 марта 2024 года, произошел технический сбой в работе "Монобанка", но его быстро устранили. Причину этих неисправностей объяснили в шутливой форме.

Совладелец компании Олег Гороховский извинился в Телеграм-канале перед клиентами банка, а потом "объяснил" причину сбоя. Он пошутил, что накануне кто-то из IT-специалистов "много выпил, поэтому утром не мог нормально проснуться".

Шутка Гороховского о техническом сбое

Судя по реакциям пользователей, шутка банкира была удачной. Обратите внимание, что между сообщением о техническом сбое и о возобновлении работы приложения прошел всего час и 22 минуты.

Специалисты быстро исправили технические неполадки

Утром не все пользователи заметили сбой. У кого-то Monobank работал, как обычно, но многие жаловались на невозможность войти в приложение. Кто-то не смог провести транзакции, получив предупреждение о технических неполадках. Но сейчас "Моно" снова работает.

Напомним, что в январе было три масштабных сбоя работы сервисов этого банка. Вечером 19 января была совершена мощная DDoS-атака на приложение. Специалистам удалось ее отбить.

Ранее "Телеграф" информировал, что Monobank запустил новый сервис для помощи армии. Он называется "боевые". Каждый желающий сможет отблагодарить украинских защитников после оплаты счета в кафе, ресторане или другом пункте общественного питания.