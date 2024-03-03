Бронь за гроші та блокування карт ухилянтів? Нардеп Грищук розповів, які зміни будуть у новому законі про мобілізацію

Народні обранці шукають баланс, приймаючи рішення стосовно тих чи інших норм

Депутати продовжують працювати над новим законопроєктом про мобілізацію, який містить більш як 4000 правок, а завершення роботи над ним залежить від того, чи зможуть вони дійти згоди стосовно ключових положень. Наразі є ряд норм, які викликають багато запитань.

Хоча по деяких положеннях вже були прийняті рішення більшістю депутатів. Про це нардеп від партії "Слуга народу" Роман Грищук розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"В першому читанні його (законопроєкт про мобілізацію — ред.) вже прийняли. Зараз ми бачимо понад чотири тисячі правок, тому багато залежить від спроможності парламентського комітету знайти принципове рішення щодо балансування ключових положень", — відповів Грищук на запитання про прийняття цього документу.

Стосовно деяких норм народні обранці вже дійшли згоди. Так, каже Грищук, скоріше за все, у новому законі не буде вимоги блокувати картки ухилянтам. Також майже домовились про відстрочку від мобілізації для деяких категорій населення.

"Ми розуміємо, що банківські картки ухилянтам блокувати не будуть. Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, матимуть відстрочку від мобілізації. По аспірантах рішення на 90% прийнято. Але загалом ще величезна купа питань залишається, і їх треба вирішити", — розповів нардеп.

Стосовно ідеї бронювання громадян від мобілізації за гроші, то на думку Романа Грищука, якщо це рішення і буде, то воно точно не стосується нового закону про мобілізацію, який зараз розглядають депутати.

"Не думаю, що це буде стосуватись цього закону. Можливо, якесь окреме рішення, але навряд це буде висвітлено в законопроєкті, про який ми говоримо", — сказав парламентар.

Повне інтерв’ю з Романом Грищуком вийде на сайті "Телеграфа" вранці в понеділок, 4 березня 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що інший нардеп від "Слуги народу", Федір Веніславський, поділився подробицями роботи над новим законопроєктом про мобілізацію. Ухилянти зіткнуться з новими серйозними обмеженнями, якщо цей документ приймуть.