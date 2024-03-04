Коррупционеров и людей с судимостью будут отправлять на фронт? Министр высказал интересную мысль

Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять

Действующий закон о мобилизации не был адаптирован к сегодняшним реалиям войны, поэтому и отрицает присоединение к рядам защитников заключенных и людей с судимостью. Если с первыми сложнее, то вторых вполне можно отправлять защищать Родину.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, также мобилизовать можно было бы коррупционеров.

На вопрос о том, как глава министерства видит мобилизацию осужденных, он сказал: "Интересно не столько с осужденных начинать, сколько с тех, у кого есть судимость. Это те люди, которые уже вышли из тюрьмы или даже никогда туда не попадали. По закону они не могут быть мобилизованными. То есть лица, имеющие судимость, не подлежат военному учету. Собственно, это самое простое и самое очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Они не идут в армию и не исполняют обязанность защищать Родину, я не понимаю. Тем более, огромное количество из них хочет это делать".

Денис Малюська отметил, что в Украине все военное законодательство к началу полномасштабного вторжения не было готово полностью к тем проблемам, которые мы имеем. Поэтому только во время военного положения Верховная Рада адаптировала к реалиям значительную часть военного законодательства, но не рассмотрела мобилизацию коррупционеров.

"Эту норму (о мобилизации коррупционеров – ред.) пока не успели. Я убежден, что армия в нынешних условиях может принимать многих, если не всех… Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать", — добавил министр.

На вопрос о том, какие категории осужденных можно будет мобилизовать в армию, исключив из этого перечня совершивших тяжкие преступления, министр отреагировал словами: "Зависит от того, что считать тяжким преступлением".

Ранее "Телеграф" писал, что мобилизация в Украине продолжается и сегодня, а потребность в новом законе возникает из-за неадаптированности предыдущей войны. Ведь необходимо пересмотреть многие вопросы, которые должны быть учтены в стране, где продолжалась война.