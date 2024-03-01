"Мобілізація не припинялася": у Зеленського пояснили, навіщо взагалі потрібен новий закон

Мобілізація буде продовжуватись, а держава буде і надалі шукати стимули

Мобілізація в Україні триває і сьогодні, а потреба у новому законі виникає через неадаптованість попереднього до тривалої війни. Адже необхідно передивитись багато питань, які мають бути враховані у країні, де війна тривала.

Держава ж має шукати способи, як стимулювали населення до захисту держави. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі The Telegraph.

"Мобілізація і сьогодні йде в Україні. Вона продовжується. Сьогодні є відповідний закон, але він не враховує довготривалість цієї війни. І тому новий закон має врахувати питання ротації, демобілізації (тому що довгі терміни бойових дій), питання доукомплектації, тренування, інакшого підходу до виокремлення соціальних груп, які мають бути мобілізовані, які не будуть мобілізовані, що таке бронювання і так далі", — сказав Подоляк.

Він також наголосив, що цей закон має ширше подивитись на ті проблематики, які виникають в довгій війні. Щодо мобілізації, то, як вважає радник керівника ОП, жодна країна не буде ставитись з великою симпатією до призову в стані війни.

"Це ж очевидно. Це тяжкий процес. Люди у 21 сторіччі взагалі хочуть жити інакше вони хочуть вкладати у свої карʼєри, у свої сімʼї, у подорожі по світу, у будь-що", — сказав він.

Подоляк додав, що Україна має зовсім інші цінності та ціна життя тут також зовсім інша.

"Попри все це, мобілізація продовжується. Мобілізація буде проходити. Держава буде шукати стимули: і фінансові, і матеріальні стимули. І морально, скажімо так, працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту країни не існує", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що новому законопроєкті про мобілізацію є деякі проблемні місця. У цьому процесі необхідно навести лад, щоб усі норми в ньому відповідали Конституції. Якщо говорити про те, що мобілізація буде примусовою, необхідно чітко дивитися за напрямками — які норми можна пропустити, а які не можна в цьому законі.