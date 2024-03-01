Арешт банківських рахунків, позбавлення прав і не лише: Вениславський розкрив деталі роботи над новим законопроектом про мобілізацію

Наразі комітет розглядає 4 тисячі правок депутатів до другого читання законопроекту.

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки під час внесення правок до нового законопроекту про мобілізацію відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію. При цьому у парламенті підтримали ідею про позбавлення права керувати автомобілем.

Про це розповів член комітету Федір Веніславський. Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

Він уточнив, що зараз комітет розглядає 4 тисячі правок депутатів до другого читання законопроекту та норми обмеження конституційних прав та свобод були найбільш дискусійними. Йдеться про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, про обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються у банках.

"Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов’язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років уже прописано у законі про правовий режим військового стану. Додатково це регулювати у новому законі, на наш погляд, потреби немає. У законі України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану ми це врегулювали і так", — сказав він.

Водночас, було підтримано норму про заборону чоловікові керувати транспортним засобом. Таке покарання буде у разі, якщо він "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

"Про блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо — ми в комітеті цю норму відхилили", — сказав депутат.

Веніславський наголосив на тому, що рішення комітету попереднє.

Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації. "Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він розглядатиме посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення у плані відповідальності за невиконання свого обов’язку з мобілізації та мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, як ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроекту", — розповів Веніславський.

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради новий законопроект щодо мобілізації. Документ має змінити порядок її проведення.

Уряд запропонував Раді знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилістів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.

Парламент уже ухвалив законопроект у першому читанні. Остаточно закон можуть ухвалити наприкінці березня.

Раніше Телеграф повідомив, кого в Україні можуть звільнити від призову на службу під час мобілізації.