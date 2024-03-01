Мобілізація по-новому: нардеп пояснив, що буде з бронею для військовозобов’язаних

В органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів

У новому законі про мобілізацію бронювання передбачено не лише для держслужбовців, працівників Нацполіції та ОПК, а й для інших сфер. Бронювання також поширюватиметься на тих, чия діяльність в економічній сфері є критичною для функціонування держави.

Про це член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат Федір Вениславський розповів в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, це питання засуджувалося заступником міністра економіки.

"Звичайно, бронювання буде і для інших сфер. Ми також вчора це обговорювали за участі заступника міністра економіки. Ми прийшли до консенсусу, що бронювання буде зберігатися для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це буде визначатися детально постановою Кабінету міністрів", — сказав Веніславський.

Він пояснив, що у цьому законопроєкті визначається лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів. Якщо говорити про державних службовців категорій Б та В, то серед них може бути заброньовано до 50% військовозобов’язаних.

"Також ми погодилися, що в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів – для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що у Верховній Раді вирішили, кого в Україні потрібно звільнити від призову на службу під час мобілізації.