Отсрочка от мобилизации в марте 2024 года: кто и как может ее получить
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Отсрочка не освобождает от службы, она ее откладывает
Во время военного положения в Украине действует обязательная мобилизация мужчин призывного возраста. Но при вручении повестки существует ряд причин, по которым можно получить отсрочку.
В марте 2024 года к ним относят состояние здоровья, учебу, брони и т.д. Об этом сообщает OBOZ.UA.
Отсрочка от мобилизации, согласно законодательству Украины, возможна, если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из категорий:
- По состоянию здоровья;
- По семейным обстоятельствам;
- В связи с профессиональной деятельностью;
- В связи с обучением и/или обретением научной степени;
- Из-за брони.
Заметим, что отсрочка не освобождает от службы, она откладывает исполнение воинской обязанности на неопределенный срок. Граждане, получившие отсрочку, остаются на военном учете.
По состоянию здоровья
Такая отсрочка возможна, если военно-врачебная комиссия признала военнообязанного лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению военной службы сроком до 6 месяцев.
Есть ряд состояний здоровья, по которым мобилизация недопустима в принципе. К ним относят следующие диагнозы:
- Тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;
- Инфекционные заболевания (гепатит, СПИД);
- Психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения;
- Состояние сразу после операции.
Заметим, если у человека установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы от военной службы, он освобождается. Кроме того, не мобилизуют беременную женщину, даже если у нее есть военная специальность.
По семейным обстоятельствам
Сюда относится и уход за пожилым человеком или инвалидом. В таком случае предполагается, что человек постоянно будет занят уходом за своими родителями или родителями жены, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.
Под этот же пункт попадает и отсрочка по уходу за инвалидом II группы, если инвалидом признаны:
- Жена;
- Родители жены;
- Родители призывника.
Также отсрочка возможна, если больной имеет инвалидность I и II группы, но не имеет других трудоспособных лиц, которые могут за ним ухаживать и удерживать его.
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