Отсрочка от мобилизации в марте 2024 года: кто и как может ее получить

Отсрочка не освобождает от службы, она ее откладывает

Во время военного положения в Украине действует обязательная мобилизация мужчин призывного возраста. Но при вручении повестки существует ряд причин, по которым можно получить отсрочку.

В марте 2024 года к ним относят состояние здоровья, учебу, брони и т.д. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Отсрочка от мобилизации, согласно законодательству Украины, возможна, если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из категорий:

По состоянию здоровья;

По семейным обстоятельствам;

В связи с профессиональной деятельностью;

В связи с обучением и/или обретением научной степени;

Из-за брони.

Заметим, что отсрочка не освобождает от службы, она откладывает исполнение воинской обязанности на неопределенный срок. Граждане, получившие отсрочку, остаются на военном учете.

По состоянию здоровья

Такая отсрочка возможна, если военно-врачебная комиссия признала военнообязанного лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению военной службы сроком до 6 месяцев.

Есть ряд состояний здоровья, по которым мобилизация недопустима в принципе. К ним относят следующие диагнозы:

Тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

Инфекционные заболевания (гепатит, СПИД);

Психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения;

Состояние сразу после операции.

Заметим, если у человека установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы от военной службы, он освобождается. Кроме того, не мобилизуют беременную женщину, даже если у нее есть военная специальность.

По семейным обстоятельствам

Сюда относится и уход за пожилым человеком или инвалидом. В таком случае предполагается, что человек постоянно будет занят уходом за своими родителями или родителями жены, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.

Под этот же пункт попадает и отсрочка по уходу за инвалидом II группы, если инвалидом признаны:

Жена;

Родители жены;

Родители призывника.

Также отсрочка возможна, если больной имеет инвалидность I и II группы, но не имеет других трудоспособных лиц, которые могут за ним ухаживать и удерживать его.

Ранее "Телеграф" писал о пяти уважительных причинах не явиться в ТЦК по повестке.