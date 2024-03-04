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Отсрочка от мобилизации в марте 2024 года: кто и как может ее получить

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация Новость обновлена 04 марта 2024, 12:16
Мобилизация. Фото Коллаж

Отсрочка не освобождает от службы, она ее откладывает

Во время военного положения в Украине действует обязательная мобилизация мужчин призывного возраста. Но при вручении повестки существует ряд причин, по которым можно получить отсрочку.

В марте 2024 года к ним относят состояние здоровья, учебу, брони и т.д. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Отсрочка от мобилизации, согласно законодательству Украины, возможна, если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из категорий:

  • По состоянию здоровья;
  • По семейным обстоятельствам;
  • В связи с профессиональной деятельностью;
  • В связи с обучением и/или обретением научной степени;
  • Из-за брони.

Заметим, что отсрочка не освобождает от службы, она откладывает исполнение воинской обязанности на неопределенный срок. Граждане, получившие отсрочку, остаются на военном учете.

По состоянию здоровья

Такая отсрочка возможна, если военно-врачебная комиссия признала военнообязанного лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению военной службы сроком до 6 месяцев.

Есть ряд состояний здоровья, по которым мобилизация недопустима в принципе. К ним относят следующие диагнозы:

  • Тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;
  • Инфекционные заболевания (гепатит, СПИД);
  • Психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения;
  • Состояние сразу после операции.

Заметим, если у человека установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы от военной службы, он освобождается. Кроме того, не мобилизуют беременную женщину, даже если у нее есть военная специальность.

По семейным обстоятельствам

Сюда относится и уход за пожилым человеком или инвалидом. В таком случае предполагается, что человек постоянно будет занят уходом за своими родителями или родителями жены, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.

Под этот же пункт попадает и отсрочка по уходу за инвалидом II группы, если инвалидом признаны:

  • Жена;
  • Родители жены;
  • Родители призывника.

Также отсрочка возможна, если больной имеет инвалидность I и II группы, но не имеет других трудоспособных лиц, которые могут за ним ухаживать и удерживать его.

Ранее "Телеграф" писал о пяти уважительных причинах не явиться в ТЦК по повестке.

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