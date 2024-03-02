У військовозобов’язаних є п’ять поважних причин не з’явитися до ТЦК по повістці: що загрожує в інших випадках
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Якщо військовозобов’язаний не з’явився по повістці без поважної причини, його можуть посадити за ґрати
В Україні триває мобілізація та воєнний стан, тому чоловікам призовного віку від 18 до 60 років продовжують вручати повістки. Однак трапляються випадки, коли військовозобов’язані не прийшли в ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК або інших питань.
У постанові Кабінету міністрів України ще від 2010 року прописано п’ять поважних причин, через які військовозобов’язані можуть не з’явитися до ТЦК навіть після отримання повістки. Але у 2022 році до нього внесли зміни й тепер ці причини поширюються і на резервістів також, повідомили на порталі "ТСН".
Причини, через які можна не з’являтися у військкомат є такими, що не залежать безпосередньо від бажань або планів військовозобов’язаного. Але в інших випадках українцям нагадали, що загрожує кримінальна відповідальність.
До таких причин відносяться:
- Складання державних іспитів у вишах.
- Хвороба або необхідність догляду за хворим членом сім’ї (батьками дружини або своїми, дружиною, своєю дитиною), які живуть разом з військовозобов’язаною у випадку, якщо ніхто інший з членів сім’ї не може доглядати за ними.
- Смерть свого близького родича (батьків, дитини, дружини, рідних сестер, братів, бабусі, дідуся) або близького родича чоловіка/дружини, яка сталася пізніше ніж за 7 днів до моменту явки у військкомат.
- Надзвичайна ситуація, яка стала перешкодою для явки до ТЦК.
- Кримінальне провадження проти військовозобов’язаного або резервіста, застосування до нього адміністративного чи кримінального покарання, через яке той фізично не може з’явитися до військкомату.
В інших випадках неявки передбачено покарання. Вперше військовозобов’язаний може відбутися штрафом від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб штраф становить від 3400 до 5100 гривень.
У разі повторної неявки протягом року штраф збільшується до 3400-5100 гривень або від 5100 гривень до 8500 гривень для чиновників.
Якщо ж військовозобов’язаний не прийшов у військкомат після вручення повісті третього чи четвертого типу (заклик до ЗСУ та мобілізаційного розпорядження), тоді загрожує кримінальна відповідальність — від 3 до 5 років позбавлення волі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ВРУ зробили заяву про демобілізацію строковиків після 36 місяців служби. Документ розглянуть під час закритого засідання Комітету.