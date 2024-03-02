У військовозобов’язаних є п’ять поважних причин не з’явитися до ТЦК по повістці: що загрожує в інших випадках

Якщо військовозобов’язаний не з’явився по повістці без поважної причини, його можуть посадити за ґрати

В Україні триває мобілізація та воєнний стан, тому чоловікам призовного віку від 18 до 60 років продовжують вручати повістки. Однак трапляються випадки, коли військовозобов’язані не прийшли в ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК або інших питань.

У постанові Кабінету міністрів України ще від 2010 року прописано п’ять поважних причин, через які військовозобов’язані можуть не з’явитися до ТЦК навіть після отримання повістки. Але у 2022 році до нього внесли зміни й тепер ці причини поширюються і на резервістів також, повідомили на порталі "ТСН".

Причини, через які можна не з’являтися у військкомат є такими, що не залежать безпосередньо від бажань або планів військовозобов’язаного. Але в інших випадках українцям нагадали, що загрожує кримінальна відповідальність.

До таких причин відносяться:

Складання державних іспитів у вишах.

Хвороба або необхідність догляду за хворим членом сім’ї (батьками дружини або своїми, дружиною, своєю дитиною), які живуть разом з військовозобов’язаною у випадку, якщо ніхто інший з членів сім’ї не може доглядати за ними.

Смерть свого близького родича (батьків, дитини, дружини, рідних сестер, братів, бабусі, дідуся) або близького родича чоловіка/дружини, яка сталася пізніше ніж за 7 днів до моменту явки у військкомат.

Надзвичайна ситуація, яка стала перешкодою для явки до ТЦК.

Кримінальне провадження проти військовозобов’язаного або резервіста, застосування до нього адміністративного чи кримінального покарання, через яке той фізично не може з’явитися до військкомату.

В інших випадках неявки передбачено покарання. Вперше військовозобов’язаний може відбутися штрафом від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб штраф становить від 3400 до 5100 гривень.

У разі повторної неявки протягом року штраф збільшується до 3400-5100 гривень або від 5100 гривень до 8500 гривень для чиновників.

Якщо ж військовозобов’язаний не прийшов у військкомат після вручення повісті третього чи четвертого типу (заклик до ЗСУ та мобілізаційного розпорядження), тоді загрожує кримінальна відповідальність — від 3 до 5 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ВРУ зробили заяву про демобілізацію строковиків після 36 місяців служби. Документ розглянуть під час закритого засідання Комітету.