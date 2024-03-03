Мобилизация в марте: почему могут вручить повестку повторно, пять причин
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Одна из самых главных причин — проверка того,стоит ли гражданин на воинском учете
В связи с военным положением и общей мобилизацией в Украине продолжают раздавать повестки. При этом некоторые могут получить это уведомление из ТЦК повторно. На этой сразу несколько причин.
Уполномоченные сотрудники прежде всего проверяют, стоит ли лицо на воинском учете, а также если ли у него отсрочка или бронирование. Об этом пишет NV.
Если ВВК признала непригодными или ограниченно годными, и мужчин не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице.
Какие причины для повторного вручения повестки
- если ВВК проходили более года назад;
- для проверки учетных данных;
- для проверки данных о забронированном работнике;
- для проверки обстоятельств на отсрочку;
- для мобилизации.
Согласно постановлению №1486 уточнять учетные данные нужно в течение семи дней после любых изменений
Согласно постановлению правительства 1487 уточнять учетные данные нужно в течение семи дней после любых изменений, но не реже чем раз в пять лет.
К слову, некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок — для обучения на год, потом надо предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют основания для учреждения бронировать работников.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин не может получить повестку на улице. Есть всегда одна такая категория граждан.