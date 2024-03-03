Мобилизация в марте: почему могут вручить повестку повторно, пять причин

Одна из самых главных причин — проверка того,стоит ли гражданин на воинском учете

В связи с военным положением и общей мобилизацией в Украине продолжают раздавать повестки. При этом некоторые могут получить это уведомление из ТЦК повторно. На этой сразу несколько причин.

Уполномоченные сотрудники прежде всего проверяют, стоит ли лицо на воинском учете, а также если ли у него отсрочка или бронирование. Об этом пишет NV.

Если ВВК признала непригодными или ограниченно годными, и мужчин не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице.

Какие причины для повторного вручения повестки

если ВВК проходили более года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств на отсрочку;

для мобилизации.

Согласно постановлению №1486 уточнять учетные данные нужно в течение семи дней после любых изменений

Согласно постановлению правительства 1487 уточнять учетные данные нужно в течение семи дней после любых изменений, но не реже чем раз в пять лет.

К слову, некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок — для обучения на год, потом надо предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют основания для учреждения бронировать работников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин не может получить повестку на улице. Есть всегда одна такая категория граждан.