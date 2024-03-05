Переїхав до Монако чи в ОАЕ? Що задекларував нардеп Столар за перший рік вторгнення РФ

Нардеп у перший рік повномасштабної війни винаймав дорогу нерухомість

Народний депутат Вадим Столар із забороненої партії ОПЗЖ, який минулого року вирішив розлучитися із дружиною Інною Майструк на тлі обшуків, схоже поступово "переїжджає" до Дубаю.

Як говориться в матеріалі Bihus.Info, Столар ще до початку вторгнення виїхав з України і лише нещодавно подав декларацію за 2022 рік.

У ній зазначено, що він орендував квартиру в Монако площею 600 квадратів. На сайті вказаної у декларації компанії є подібні за площею квартири, оренда яких коштує 130 тисяч євро на місяць.

Крім того, є там та інформація про оренду пентхауса в ОАЕ на 500 квадратних метрів. Хоч вони будуть дешевшими, але все одно коштуватимуть 65-80 тисяч доларів на місяць.

Щодо Майструка, то вона зареєструвала в Дубаї шість компаній під назвою ENSO. Компанія з такою самою назвою працювала в Україні до початку вторгнення, але у травні 2022 року була релокована в ОАЕ.

Крім того, Майструк є бенефіціаром групи компаній, що займається консультацією бізнесменів, а також розвиває нерухомість, IT та займається прокатом автомобілів преміумкласу. Офіс холдингу був розміщений у хмарочосі Boulevard plaza 2, де оренда офісу стартує з 300 тисяч доларів на рік, тобто 25 тисяч доларів на місяць та більше.

Зазначається, що разом із сім’єю переїхали і їхні гроші, а саме:

3 мільйони доларів у банку Домінікани;

2 мільйони євро в Австрії;

700 тисяч доларів у банках Дубая.

Примітно те, що у декларації за 2023 рік про гроші в іноземних банках не йшлося, а сім’я повідомила лише про гроші в українських банках та готівку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ознайомився з декларацією Столара за 2021 рік та з’ясував, що його майно оцінюється не менш як у мільярд гривень. І це тільки те, що він повідомив.