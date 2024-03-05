Переехал в Монако или в ОАЭ? Что задекларировал нардеп Столар за первый год вторжения РФ

Нардеп в первый год полномасштабной войны снимал дорогую недвижимость

Народный депутат Вадим Столар из запрещенной партии ОПЗЖ, который в прошлом году решил развестись с женой Инной Майструк на фоне обысков, похоже постепенно "переезжает" в Дубай.

Как говорится в новом расследовании Bihus.info, Столар еще до начала вторжения уехал из Украины и лишь недавно подал декларацию за 2022 год.

В ней указано, что он арендовал квартиру в Монако площадью в 600 квадратов. На сайте указанной в декларации компании есть подобные по площади квартиры, аренда которых стоит 130 тысяч евро в месяц.

Кроме того, есть там и информация об аренде пентхауса в ОАЭ на 500 квадратных метров. Хоть они будут дешевле, но все равно обойдутся в 65-80 тысяч долларов в месяц.

Что касается Майструк, то она зарегистрировала в Дубае шесть компаний под названием ENSO. Компания с таким же названием работала в Украине до начала вторжения, но в мае 2022 года была релоцирована в ОАЭ.

Кроме того, Майструк является бенефициаром группы компаний, которая занимается консультацией бизнесменов, а также развивает недвижимость, IT и занимается прокатом автомобилей премиум-класса. Офис холдинга был размещен в небоскребе Boulevard plaza 2, где аренда офиса стартует с 300 тысяч долларов в год, то есть 25 тысяч долларов на месяц и больше.

Отмечается, что вместе с семьей переехали и их деньги, а именно:

3 миллиона долларов в банке Доминиканы;

2 миллиона евро в Австрии;

700 тысяч долларов в банках Дубая.

Примечательно то, что в декларации за 2023 год о деньгах в иностранных банках речи не шло, а семья сообщила лишь о деньгах в украинских банках и наличке.

Напомним, ранее "Телеграф" ознакомился с декларацией Столара за 2021 год и выяснил, что его имущество оценивается не менее чем в миллиард гривен. И это только то, о чем он сообщил.