Що приховує династія Пащенко з УкрОборонПром?

Історія Олександра Пащенко, який нажив статків на державній службі в оборонній промисловості та незаконно виїхав за кордон

Не встигла вщухнути скандальна історія з Гринкевичами, як новий фігурант сколихнув український медіа простір.

Днями в телеграм-каналах широко поширилась інформація про нового учасника. "Батальону Монако" — Олександра Пащенко, який під час війни виїжджає за кордон по підроблених документах.

Ще зовсім нещодавно це прізвище мало що говорило широкому загалу. Проте в вузьких колах оборонної галузі ця династія добре знайоме багатьом. Особливо через батька – Юрія Пащенко.

Батько та син

Перший гучний скандал стався з сім’єю Пащенко в далекому 2015 році.

В той час кадрова політика в "Укроборонпромі" постійно викликала чимало запитань, а нові призначення в концерні регулярно супроводжувалися гучними скандалами. Так у липні 2015 року на стратегічне підприємство "Укроборонпрому" – харківський машинобудівний завод "ФЕД" призначають тридцятирічного Олександра Пащенка. Він є сином Юрія Пащенка, заступника Романа Романова (на той час очільника концерну) з авіабудування та виробництва. Пащенко-старший входив до складу конкурсної комісії, яка обирала і призначала керівників стратегічних підприємств.

Батько допоміг влаштувати сина на високу посаду в "Укроборонпромі", що не стало проблемою. В той час це було нормою, а на кумівство закривалися очі.

Тоді про ці схеми зробили велике журналістське розслідування Слідство.Інфо під назвою "Клан", яке вийшло в ефірі Громадського.

Юрій Пащенко дав журналістам красномовний коментар стосовно призначення сина, який багато що пояснює. "Мені не соромно його показать, я горжусь своїм сином", — сказав він.

Розслідування "Клан" зробило публічним внутрішні процеси призначень на відповідальні посади в "Укроборонпромі" і дало поштовх багатьом процесам – зовнішнім аудитам і навіть розслідуванням.

Народні депутати писали звернення на генерального прокурора стосовно прямого конфлікту інтересів при призначенні Олександра Пащенко. Адже очільник ДП ХМЗ "ФЕД" (виробництво авіаційних, оборонних та залізничних компонентів) знаходився у прямому та функціональному підпорядкуванні заступнику генерального директора з авіабудування та виробництва ДК "Укроборонпром" Юрія Пащенко (батька).

Головний військовий прокурор А.Матіос підтверджував, що дійсно спостерігається конфлікт інтересів і за це передбачена кримінальна відповідальність. Проте через законодавчі колізії органи прокуратури позбавлені повноважень щодо проведення перевірок у сфері протидії корупції.

Генеральна прокуратура направила на тодішнього очільника концерну Романа Романова відповідний лист, в якому рекомендували звільнити Пащенко-молодшого з метою запобігання корупції.

Проте через покровительство батька та вищого керівництва концерну – Олександр Пащенко пропрацював на посаді 3 роки та, завдяки династійним зв’язкам, продовжив будувати шлях в оборонній галузі.

Державна служба та статки

За роки держслужби, маючи доволі середню заробітну плату, Олександр Пащенко набув значних статків. Лише задекларована вартість майна в його декларації перевищує 8,5 млн гривень. Проте чи все зазначено в декларації – невідомо.

Якщо вирахувати різницю між вартістю виявленої нерухомості й автопарку та офіційним заробітком Пащенко на посаді в державних структурах – то виявляється суттєва розбіжність.

Наприклад, тільки задекларований автопарк налічує:

• Maserati Qutroporte

• Audi A3 e-tron

• LEXUS ES 250

• MERCEDES-BENZ GLE 400

Незадекларований круїзний катер американської верфі Rinker, модель 280. Вартість такої яхти складає 3-3,5 млн грн.

Олександр Пащенко має чотири квартири в Києві та земельну ділянку в області – все загальною вартістю майже 4,5 млн грн.

У фігуранта в різних банках відкрито 7 рахунків, на яких зберігаються кошти. Готівкою в останній декларації зазначено 72 тис. доларів США.

Дуже підозріло в деклараціях виглядають отримані подарунки у грошовій формі.

Наприклад, у 2016 році, в перший рік роботи на посаді в "ФЕД", в декларації НАЗК Олександр Пащенко вказує, що його дружина отримала подарунок у грошовій формі – 1 млн 572 тис. грн.

Далі тенденція отримання подарунків у грошовій формі прослідковується постійно по роках:

• 2019 – подарували батькові 270 тис. грн

• 2020 – подарували дружині 2 млн 108 тис. грн

• 2022 – подарували батькові 800 тис. грн

Європейське життя під час повномасштабної війни

З повномасштабним вторгненням Олександр Пащенко змінив рід діяльності. Користуючись зв’язками в оборонному концерні та покровительством батька, він залишив наступником на своїй посаді власного кума.

Сам постійно незаконно виїжджає до країн ЄС по підробленим документам. Там він організував посередницький бізнес, пропонуючи постачальникам товарів військового призначення послуги "вирішення питань" в Україні.

Заробляючи на посередництві та вже без зобов’язань в декларуванні статків, Пащенко веде розкішний спосіб життя. Відпочинок в Іспанії та Італії, постійні перельоти дорогими авіалініями, оренда яхт для середземноморського рибальства. І все це в період повномасштабної війни в Україні.

Наприклад святкування нового року 2022-2023 Олександр Пащенко організував для своєї родини та друзів у одному з найкращих гірськолижних курортів Італії Ля Туїль. Це невелике затишне альпійське містечко біля підніжжя Монблану в італійській провінції Валь-д'Аоста, знаходиться прямо на кордоні з Францією.

Пащенко з компанією відпочивав на курорті в найвищий сезон новорічних свят два тижня – з 23 грудня по 06 січня.

На цей період в принципі складно знайти житло в Ля Туїль, всюди діє раннє бронювання. Пошук на Booking.com вражає цінами на розміщення.

Оренда апартаментів лише на 7 днів коливається від 9 524 до 17 080 євро.

Головне питання – звідки такі гроші? Відповідь проста.

Вочевидь, зв’язки династії в оборонній галузі дозволяють організовувати схеми, якими займається Пащенко-молодший. І це дозволяє мати мільйонні незаконні заробітки під покровительством батька Юрія Пащенко.

Та чи в курсі діючий очільник концерну "Укроборонпром" Герман Сметанін та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін? Бо це діяльність, яка точно підриває довіра до всієї оборонної промисловості країни.

Післяслово

Наразі Олександр Пащенко перебуває у Румунії, куди вчергове виїхав 26.02.2024 р. за підробленими документами.

Ми не знаємо, чи повернеться він після публікації цього розслідування, боячись можливих розслідувань правоохоронними і антикорупційними органами.

Ми сподіваємось, що будуть ініційовані перевірки можливих зловживань в усіх афілійованих структурах до Пащенко-молодшого.

В той час, коли на фронті щодня гинуть найкращі українці – такі, як Олександр Пащенко продовжують наживатися на війні.