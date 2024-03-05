Что скрывает династия Пащенко из УкрОборонПром?

История Александра Пащенко, который нажил состояние на государственной службе в оборонной промышленности и незаконно уехал за границу

Не успела утихнуть скандальная история с Гринкевичами, как новый фигурант всколыхнул украинское медиа-пространство.

На днях в телеграм-каналах широко распространилась информация о новом участнике. "Батальона Монако" — Александра Пащенко, который во время войны выезжает за границу по поддельным документам.

Еще совсем недавно эта фамилия мало что говорила широкой общественности. Однако в узких кругах оборонной отрасли эта династия хорошо знакома многим. Особенно из-за отца – Юрия Пащенко.

Отец и сын

Первый громкий скандал произошел с семьей Пащенко в далеком 2015 году.

В то время кадровая политика в "Укроборонпроме" постоянно вызывала множество вопросов, а новые назначения в концерне регулярно сопровождались громкими скандалами. Так, в июле 2015 года на стратегическое предприятие "Укроборонпрома" — харьковский машиностроительный завод "ФЭД" назначают тридцатилетнего Александра Пащенко. Он является сыном Юрия Пащенко, заместителя Романа Романова (в то время руководителя концерна) по авиастроению и производству. Пащенко-старший входил в состав конкурсной комиссии, которая избирала и назначала руководителей стратегических предприятий.

Отец помог устроить сына на высокую должность в "Укроборонпроме", что не стало проблемой. В это время это было нормой, а на кумовство закрывались глаза.

Тогда об этих схемах было проведено крупное журналистское расследование Следствие.Инфо под названием "Клан", которое вышло в эфире "Суспільного".

Юрий Пащенко дал журналистам красноречивый комментарий о назначении сына, который много чего объясняет "Мне не стыдно его показать, я горжусь своим сыном", — сказал он.

Расследование Клан сделало публичным внутренние процессы назначений на ответственные должности в Укроборонпроме и дало толчок многим процессам — внешним аудитам и даже расследованиям.

Народные депутаты писали обращение на генерального прокурора по поводу прямого конфликта интересов при назначении Александра Пащенко. Ведь глава ГП ХМЗ "ФЭД" (производство авиационных, оборонных и железнодорожных компонентов) находился в прямом и функциональном подчинении заместителю генерального директора по авиастроению и производству ДК "Укроборонпром" Юрия Пащенко (отца).

Главный военный прокурор А.Матиос подтверждал, что действительно наблюдается конфликт интересов и за это предусмотрена уголовная ответственность. Однако из-за законодательных коллизий органы прокуратуры лишены полномочий по проведению проверок в сфере противодействия коррупции.

Генеральная прокуратура направила на тогдашнего главу концерна Романа Романова соответствующее письмо, в котором рекомендовали уволить Пащенко-младшего с целью предотвращения коррупции.

Однако из-за покровительства отца и высшего руководства концерна Александр Пащенко проработал в должности 3 года и, благодаря династийным связям, продолжил строить путь в оборонной отрасли.

Государственная служба и состояние

За годы госслужбы, имея достаточно среднюю заработную плату, Александр Пащенко приобрел значительное состояние. Только задекларированная стоимость имущества в его декларации превышает 8,5 млн. гривен. Однако все ли указано в декларации – неизвестно.

Если вычесть разницу между стоимостью обнаруженной недвижимости и автопарка и официальным заработком Пащенко в должности в государственных структурах – то оказывается существенное расхождение.

Например, только задекларированный автопарк насчитывает:

• Maserati Qutroporte

• Audi A3 e-tron

• LEXUS ES 250

• MERCEDES-BENZ GLE 400

Незадекларированный круизный катер американской верфи Rinker, модель 280. Стоимость такой яхты составляет 3-3,5 млн. грн.

У Александра Пащенко есть четыре квартиры в Киеве и земельный участок в области – все общей стоимостью почти 4,5 млн грн.

У фигуранта в разных банках открыто 7 счетов, на которых хранятся денежные средства. Наличными в последней декларации указано 72 тыс. долларов США.

Очень подозрительно в декларациях смотрятся полученные подарки в денежной форме.

Например, в 2016 году, в первый год работы в должности в "ФЭД", в декларации НАПК Александр Пащенко указывает, что его жена получила подарок в денежной форме — 1 млн 572 тыс. грн.

Далее тенденция получения подарков в денежной форме прослеживается постоянно по годам:

• 2019 –подарили отцу 270 тыс. грн

• 2020 –подарили жене 2 млн 108 тыс. грн

• 2022 –подарили отцу 800 тыс. грн

Европейская жизнь во время полномасштабной войны

С полномасштабным вторжением Александр Пащенко сменил род деятельности. Пользуясь связями в оборонном концерне и покровительством отца, он оставил преемником в своей должности собственного кума.

Сам постоянно незаконно выезжает в страны ЕС по поддельным документам. Там он организовал посреднический бизнес, предлагая поставщикам товаров военного назначения услуги решения вопросов в Украине.

Зарабатывая на посредничестве и уже без обязательств декларировать состояние, Пащенко ведет роскошный образ жизни. Отдых в Испании и Италии, постоянные перелеты по дорогим авиалиниям, аренда яхт для средиземноморского рыболовства. И все это в период полномасштабной войны в Украине.

Например, празднование нового года 2022-2023 Александр Пащенко организовал для своей семьи и друзей в одном из лучших горнолыжных курортов Италии Ля Туиль. Этот небольшой уютный альпийский городок у подножия Монблана в итальянской провинции Валь-д’Аоста находится прямо на границе с Францией.

Пащенко с компанией отдыхал на курорте в самый высокий сезон новогодних праздников две недели – с 23 декабря по 06 января.

В этот период в принципе сложно найти жилье в Ля Туиль, повсюду действует раннее бронирование. Поиск по Booking.com поражает ценами на размещение.

Аренда апартаментов всего на 7 дней колеблется от 9524 до 17080 евро.

Главный вопрос – откуда такие деньги? Ответ прост.

Очевидно, что связи династии в оборонной отрасли позволяют организовывать схемы, которыми занимается Пащенко-младший. И это позволяет иметь миллионные незаконные заработки под покровительством отца Юрия Пащенко.

Но в курсе ли действующий руководитель концерна "Укроборонпром" Герман Сметанин и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин? Ибо это деятельность, которая точно подрывает доверие всей оборонной промышленности страны.

Послесловие

Пока Александр Пащенко находится в Румынии, куда в очередной раз выехал 26.02.2024 г. по поддельным документам.

Мы не знаем, вернется ли он после публикации этого расследования, опасаясь возможных расследований правоохранительными и антикоррупционными органами.

Мы надеемся, что будут инициированы проверки возможных злоупотреблений во всех аффилированных структурах Пащенко-младшему.

В то время, когда на фронте каждый день гибнут лучшие украинцы – такие, как Александр Пащенко, продолжают наживаться на войне.