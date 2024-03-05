Крок назад заради єдності: віцеспікерка Кондратюк про кризу з відрядженнями депутатів

Віцеспікерка запропонувала план досягнення консенсусу

Для адекватної реакції на останню резолюцію Європейського парламенту та розв’язання кризи з депутатськими відрядженнями усім треба зробити крок назад і вирішити проблему шляхом порозуміння, консенсусу, а не ультиматумів. Взаємні звинувачення та розбрат у парламенті грають лише на руку російському агресору.

Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у Фейсбук.

Вона нагадала, що питання про те, яким чином здійснювати парламентську дипломатію, дискутується з початку воєнного стану.

"Тому, коли наш надійний і щирий партнер Європейський парламент бачить проблему в обмеженні виїзду українських депутатів і публічно вказує на це — не можна робити вигляд, що такого питання не існує. Його треба вирішувати зараз, щоби потім воно не стало перешкодою для подальшої євроінтеграції України", — зазначила Олена Кондратюк.

"Дуже непроста ситуація в світі навпаки потребує проактивної української дипломатії. На рівні Президента, Уряду, і обов’язково на рівні Парламенту. Особливо зараз, коли світ починає втомлюватися від війни, а Україна мусить щосили добиватися нових поставок озброєнь, вступу до ЄС та НАТО", — переконана заступниця голови Верховної Ради.

Відтак, Олена Кондратюк запропонувала можливий план досягнення консенсусу:

1. Реалізувати домовленості, досягнуті під час останнього раунду "діалогів Моне", коли лідерами фракцій, представниками депутатських груп та керівництвом Парламенту був підписаний документ про рівний доступ депутатів до відряджень.

У ньому визнається зростаюча актуальність парламентської дипломатії для реалізації прагнень України щодо набуття членства в ЄС і НАТО, і зокрема, для реалізації Верховною Радою покладених на неї функцій.

"Парламентська дипломатія має прагнути до реалізації інклюзивного підходу, зокрема в частині забезпечення пропорційного представництва у парламентських асамблеях, міжнародних форумах, а також участі у заходах міжпартійної дипломатії", — йдеться у спільних домовленостях.

2. Голові Верховної Ради внести зміни до свого розпорядження, що регламентує порядок затвердження відряджень народних депутатів.

3. Кабінету Міністрів внести зміни до своєї постанови №57 щодо порядку перетину кордону, в тому числі в питанні прав депутаток місцевих рад, які виконують свої повноваження на безоплатній основі і стали заручницями цієї постанови.

4. Дотримуватися принципу "one voice" у зовнішніх комунікаціях депутатів. Назовні ми маємо працювати, як одна парламентська команда держави Україна.

"Перед нашою країною зараз надто багато викликів — на фронті, в економіці, в соціальній політиці, щоб ризикувати єдністю і легітимністю державних органів, а особливо Парламенту", — зазначила Олена Кондратюк.