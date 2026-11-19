Росія б’є по зовнішніх лініях, якими столиця отримує електроенергію

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Київ повністю залежить від постачання електроенергії ззовні: місцева централізована генерація зупинилася. Резервні джерела підтримають критичну інфраструктуру, але не скоротять відключень для населення.

Про стан столичного енерговузла розповіли "Телеграфу" депутати Київради, що входять до Тимчасової контрольної комісії (ТКК). До зупинки генерації три київські ТЕЦ виробляли близько 1 300 МВт за середньої зимової потреби міста близько 2 000 МВт.

Більше читайте у матеріалі: Троєщина не замерзне, – в Київраді розповіли про план Б по світлу, теплу і воді

Для чого Києву резервне живлення

У Київраді столичний енерговузол називають найпроблемнішим місцем. За словами депутата Київради від фракції "Європейська солідарність" Леоніда Ємця, роботи зі встановлення резервних джерел живлення вже завершили поза межами плану стійкості.

"Стосовно електроенергії, то резервні джерела є. Час їх встановлення – приблизно два роки, але ці роботи вже проведені", – сказав Ємець.

Когенераційні установки не покриють усієї потреби столиці в електроенергії. За дефіциту струм насамперед спрямують на об’єкти критичної інфраструктури, пояснила депутатка Київради від фракції "Голос" Зоя Ярош.

Від чого залежатимуть відключення

"Якщо продовжаться руйнування, логічно, що збільшиться кількість відключень, адже критична інфраструктура не споживатиме менше електроенергії", – зазначила депутатка Київради Зоя Ярош.

За словами Ємця, російські розвідувальні й диверсійні служби намагаються з’ясувати, де розміщені джерела когенерації. Як швидко в оселях киян відновлюватимуть воду, тепло та світло, залежатиме від роботи контррозвідки, протиповітряної оборони й ремонтних бригад.

Як повідомляв "Телеграф", ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ припинили виробляти електроенергію після російських обстрілів.