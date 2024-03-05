Центр громадського здоров’я потрапив у скандал через ексспівробітницю каналу Медведчука: подробиці

У Центрі громадського здоров’я пообіцяли зробити висновки на майбутнє

Міністерство охорони здоров’я потрапило до скандалу через те, що керівником відділу комунікацій "Центру громадського здоров’я" стала колишня шеф-редакторка каналу Медведчука Дар’я Гордійко. Однак після того, як ця новина обурила громадськість, вона написала заяву про звільнення.

"Телеграф" розібрав усі подробиці скандалу. Примітно, що керівництво "Центру громадського здоров’я" не бачило у цьому жодної проблеми.

Дар’ю Гордійко було призначено на посаду керівника відділу комунікацій "Центру громадського здоров’я" наприкінці січня 2024 року. Це обурило решту відділу комунікації, оскільки до цього Гордійко була шеф-редакторкою телеканалу "ZIK", який належав Віктору Медведчуку та поширював в Україні російську пропаганду. У тому числі у 2019 році вона заборонила журналістам "ZIK" висвітлювати мітинги на Майдані проти реєстрації кандидатами в депутати проросійського блогера Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який був головою Адміністрації президента при Янковичі. А також запровадила блеклист – список людей, яких було заборонено показувати в ефірі.

На знак протесту усі співробітники відділу комунікації звільнилися. У тому числі й Антоніна Доломанджі, яка й висвітлила цю історію у соцмережах.

За її словами, керівництво ЦГЗ не побачило у призначенні Гордійко нічого поганого, а гендиректор установи Михайло Росада взагалі заявив, що "ми за Януковича всі жили та працювали й нічого".

"Ми разом із колегами намагалися донести керівництву неприпустимість та абсурдність її перебування на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією. Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ – аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Ви чули це? Державна установа в країні, що воює з Росією, — аполітична. У мене в голові таке не вкладається в голові", — написала Антоніна 4 березня.

Вже наступного дня, 5 березня, Дар’я Гордійко заявила, що звільнилася за власним бажанням.

"Вірю в перемогу України над країною-агресором. Триматися за посади не бачу сенсу. Йду. Нам своє робити", — написала вона в соцмережі.

Водночас ексспівробітниця Медведчука додала, що до неї було застосовано Cancel culture (культура скасування — ред.). За словами Гордійко, 9 із 10 співробітників мас-медіа працювали в проросійських ЗМІ, зокрема й Антоніна Доломанджі (2018 рік, "Комсомольська правда").

У "Центрі громадського здоров’я" прокоментували ситуацію після резонансу у суспільстві. Керівництво заявило, що "оновить підхід до відбору кандидатів". Щобільше, розпочато внутрішню реорганізацію, щоб у майбутньому уникнути ситуацій, які "можуть становити загрозу установі та країні".

"На цей час, Центр громадського здоров’я України вже оголосив відкритий конкурс на посаду керівника відділу комунікацій та відкриває набір фахівців у цей відділ. П’ять працівників відділу комунікації, які виявили бажання припинити співпрацю з Центром, було звільнено за власним бажанням. Керівник відділу також залишила посаду ", — сказано в офіційній заяві.

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