Електрика подорожчає: українцям розповіли, коли чекати зростання цін

З подорожчанням тарифів на світ зміниться вартість обслуговування багатоквартирного будинку

У Міністерстві енергетики активно розглядають питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Подорожчання, ймовірно, відбуватиметься у два етапи.

Про це в ефірі "Новини Live" заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, відповідну ініціативу розглядали ще восени минулого року, а тепер рішення хочуть ухвалити на політичному рівні.

Олег Попенко зазначив, що підвищення тарифів на електрику буде не одразу, а у два етапи. Зміни будуть вже найближчими місяцями.

"Перший (етап – Ред.) – у травні чи червні, підвищення очікується у середньому на 3,4-4 грн", – сказав експерт.

У цьому випадку автоматично зміниться вартість обслуговування багатоквартирного будинку, в середньому на 10-15%. Також зміни можуть торкнутися тарифів на теплопостачання та гарячу воду.

Так, за словами Попенка, у Міненерго також розглядали питання щодо цін на газ – вони можуть зрости на 1-1,5 грн.

Нагадаємо, що у березні 2024 року подорожчання тарифів на газ для населення в Україні не очікується. Однак у різних постачальників ціни можуть вагатися. Так, "ГазПравда" оприлюднила пропозиції на березень 2024 року від 12 постачальників блакитного палива. Судячи з них, у семи з них ціна кубометра буде нижчою за 8 грн, ще у п’яти — вищою.

Зазначимо, що більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу наразі є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Це 12,3 млн. українських домогосподарств, які купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими будуть тарифи на комуналку у березні.