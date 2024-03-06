Платить вдвое меньше: украинцы могут ощутимо сэкономить на одной из услуг ЖКХ

Стоимость двухзонного счетчика окупится максимум за год

Тариф на электроэнергию, который за прошлый год существенно вырос, может быть вдвое меньше. Сейчас он составляет 2,64 грн за кВт-час.

Однако в постановлении правительства №544 от 30 мая 2023 г. отмечено, что электрическая энергия может стоить вдвое меньше. Речь идет о ночном тарифе и двухзонных счетчиках.

Подключение ночного тарифа бесплатно, но для того чтобы им воспользоваться, необходимо приобрести двухзонный счетчик за личные средства. Цена на такие счетчики вариативная: в зависимости от производителя он может стоить от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн.

Однако оно того стоит. Простая математика позволяет сделать вывод, что стоимость счетчика окупится максимум за год. Например, вы тратите 250 кВт-ч в месяц и половина расхода электроэнергии приходится на ночь, а именно с 23:00 и до 7:00 — за один месяц вы сэкономите около 165 грн, ведь ночной тариф означает, что вы платите на 50% меньше. Итак, уже через год стоимость устройства полностью окупится и поможет экономить ваши деньги.

Что касается возможного повышения тарифа на электроэнергию, то в Минэнерго постоянно отрицают эти слухи. Вместе с тем, в каждом заявлении министерство отмечает, что цена останется старой до конца отопительного сезона, который уже не за горами.

Стоит так же отметить тот факт, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно заявил о том, что повышения тарифов на свет все-таки стоит ждать, но не сразу, а в два этапа.