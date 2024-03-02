Британський парламент почав розслідування щодо санкцій проти Росії: в чому причина

Разом із санкціями розглянуть можливість конфіскації активів Росії

У Великій Британії парламент почав розслідування, присвячене питанню ефективності санкцій, які впровадив Лондон проти Росії. Парламентарі хочуть з'ясувати, чи дали санкції бажаний ефект.

Про це сказано у заяві на сайті парламенту. Профільний комітет парламенту розгляне роботу управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI).

"Комітет казначейства (парламенту) починає нове розслідування, присвячене тому, чи має програма економічних санкцій Британії бажаний ефект… Через два роки Росія все ще вкладає десятки мільярдів у свій оборонний бюджет, що викликає питання — чи мають фінансові санкції Заходу бажаний ефект?", – пояснила голова комітету Гаррієт Болдвін.

Також комітет оцінить можливість конфіскувати заморожені російські активи. Вони будуть передані на відновлення України.

Як повідомлялося раніше, постійні представники країн Європейського союзу схвалили попередню угоду щодо використання заморожених російських активів для відновлення України. Проте держави Європейського Союзу не виявили особливого ентузіазму щодо пропозиції Бельгії використовувати заморожені російські активи на користь України. Уряд хотів ініціювати випуск боргових зобов’язань, які мали б залучати кошти на відновлення країни.

Втім, Сполучені Штати Америки розглядають можливість використання 300 мільярдів доларів російських державних активів. На відміну від занадто обережних європейців в США вважають, що конфіскація активів цілком законна та планують тиснути на Європу, щоб змусити її вилучити активи росіян.