"Обнуление всего": у Зеленского объяснили, почему передача замороженных активов РФ ударит по Путину

Пострадает близкое окружение диктатора

Передача российских активов Украине может пошатнуть российского диктатора Владимира Путина. Непосредственно пострадает его окружение, годами накапливавшее финансовую подушку, имея гарантию обладателя Кремля, что деньги в безопасности.

А получится так, что он не сдержал своего слова. К тому же речь может идти о значительно большей сумме, чем та, которую заморозили в Брюсселе, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Телеграфу ".

"Передача Украине российских активов, как бы это ни произошло, существенно ударит по близкому окружению Путина. Дело в том, что в России построена классическая криминально-силовая олигархическая вертикаль. Каждый в этой системе имеет свою роль, и есть гарантии. Те люди, которые создают финансовое благосостояние криминального анклава под названием "Российская Федерация", будут шокированы. Потому что это обнуление всего, что они десятилетиями делали, накапливали, организовывали сложные схемы, выводили ресурсы и т.д.", — отметил Подоляк.

По его мнению, сумма этих активов больше, чем 380 миллиардов евро, которые были заморожены в Брюсселе. Надо только проверить и арестовать незамеченное, включая частные дома и другое имущество, относящееся к конкретным людям.

"Если прошерстить 300 человек, входящих в ближайшее окружение Путина, там будет 200 крупных бизнесменов, создающих "финансовую подушку" режима. Если у них отобрать активы — это будет существенный удар, поскольку получится, что Путин не сдержал слова и не сумел обеспечить гарантии. И это создает совсем иную обстановку внутри России ", — добавил советник руководителя ОП.

Больше про то, почему членство РФ в Совбезе ООН должно быть прекращено, насколько серьезно передача российских активов Украине может поколебать режим Путина и насколько реально Украине вернуть ядерный статус, читайте в материале "Телеграфа" "Брутальных процессов по вылову граждан на улице быть не должно ": интервью с Михаилом Подоляком

Ранее "Телеграф" писал, что в Швейцарии верхняя палата национального парламента 7 марта поддержала конфискацию замороженных активов российского террористического режима с последующей передачей их Украине. Нижняя палата парламента в прошлом году одобрила эту инициативу.